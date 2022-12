Le complexe sidérurgique Tosyali de Béthioua (Oran) a réalisé plus de 800 millions USD d’exportations durant les neuf mois de l’année en cours, a-t-on appris mardi auprès de ce pôle. Le membre du Conseil d’administration, Alp Topcuoglu, a indiqué à l’APS que le complexe «Tosyali» a exporté plus de 1,1 million de tonnes de produits sidérurgiques, avec une légère augmentation par rapport à la même période de l’an dernier engrangeant des recettes dépassant les 800 millions USD.

Ces produits, notamment du rond à béton, les fils, les billes d’acier, les tubes spiralés résistants à la corrosion, entre autres, ont été exportés à partir des ports d’Oran, d’Arzew et de Mostaganem vers les pays d’Europe, d’Amérique du nord et latine et d’Afrique, a-t-on indiqué. L’entreprise Tosyali ambitionne d’exporter 1,5 million de tonnes de divers produits de fer et d’atteindre le 1 milliard USD de recettes d’exportations durant l’année en cours.

L’année écoulée, plus de 700 millions USD d’exportations ont été réalisés, selon la même source. Le complexe sidérurgique de Béthioua compte également, au cours de la prochaine année, exporter environ trois millions de tonnes de produits sidérurgiques tout en répondant aux besoins du marché local, a ajouté le membre de son Conseil d’administration.

(APS)

