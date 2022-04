Le complexe sidérurgique Tosyali, basée à Bethioua (est de la wilaya d’Oran), a exporté l’équivalent de 320 millions de dollars durant le premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris samedi de ses responsables. Selon la même source, le complexe a exporté 335.000 tonnes de produits sidérurgiques au cours du premier trimestre de cette année, engrangeant des recettes de l’ordre de 320 millions de dollars. Les exportations du complexe ont enregistré une hausse de 105.000 tonnes de produits sidérurgiques par rapport à la même période de l’année dernière, a-t-on précisé. Cette quantité de produits sidérurgiques, constituée notamment de fer à béton et de fils de fer, et autres, a été exportée à partir des ports d’Oran, d’Arzew et de Mostaganem vers les Etats-Unis d’Amérique, l’Italie, la Belgique, la Roumanie et de nombreux pays africains. Le complexe sidérurgique a exporté, au cours du premier trimestre de l’année précédente, 230.000 tonnes de produits représentant des recettes estimées à 130 millions de dollars. Tosyali-Algerie aspire à atteindre 1 milliard de dollars de recettes cette année contre 700 millions de dollars réalisés l’année dernière, rappelle-t-on.

