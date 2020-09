Une cargaison de 18.000 tonnes de rond à béton, issue du Complexe Tosyali de Béthioua (Oran), a été exportée, lundi, vers le Canada, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cette entreprise. La cargaison, cinquième du genre pour l’année en cours, a été expédiée ce lundi à partir du port de Mostaganem en direction du port d’Oshawa au Canada, a-t-on précisé de même source. L’usine Tosyali a exporté, durant l’exercice en cours du rond à béton vers la Grande-Bretagne (3.050 tonnes), le Canada (18.000 T) et les Etats-Unis (10.000 T), tandis que quelque 3.000 tonnes de tubes en acier ont été expédiées vers l’Angola, a-t-on rappelé. Les responsables du Complexe de Béthioua tablent sur l’exportation, avant la fin de l’année en cours, de 180.000 tonnes de différents types d’acier d’une valeur globale de 85 millions de dollars, a-t-on signalé de même source. Pour l’année 2021, l’entreprise cible l’exportation de 500.000 tonnes de différents types de produits d’une valeur d’environ 250 millions de dollars, et ce, à la faveur des mesures incitatives offertes par l’Etat aux investisseurs et opérateurs économiques, a-t-on indiqué.

