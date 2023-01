Le complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS) de la zone industrielle de Bellara à El Milia (Jijel) a reçu samedi soir ses premières cargaisons de fer brut par train depuis le port de Djendjen avec une moyenne de 3000 tonnes par jour. Dans une déclaration à l’APS, Arioua Hassani, chef du département de sous-traitance des matières premières au complexe, a indiqué que le transport de la matière première de fer du port de Djendjen au complexe permet à celui-ci de «faire tourner toutes ses unités en toute aise». Il a ajouté que le recours au train pour transporter la matière première importée de l’étranger réduira l’utilisation de camions de sorte à améliorer la fluidité du trafic à l’intérieur du complexe ainsi que sur la RN-43. Le volume de matière première transporté par cette ligne ferroviaire «se multipliera progressivement pour atteindre 12.000 tonnes par jour pour répondre à la demande du complexe estimée à 10.500 tonnes par jour», selon la même source. De son côté, Djamel Chaalal, chargé de communication à la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), a indiqué que cette ligne ferroviaire est venue après des essais techniques effectués auparavant sur cette ligne de 50 km. Il a également ajouté qu’avant la mise en exploitation de cette ligne, plusieurs réunions techniques ont été tenues entre les cadres du port de Djendjen, de la SNTF, d’AQS et de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. Dans une première étape, deux trains de 60 wagons d’une capacité de 3.000 tonnes/jour ont été programmés pour atteindre 2 millions tonnes par an en fonction de l’évolution des conditions d’exploitation de cette ligne, selon la même source. L’exploitation de cette ligne allègera la pression sur la route Jijel-El Milia en plus de son impact pour l’environnement.

(APS)

