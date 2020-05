Le complexe industriel de textile de Laghouat prévoit la fabrication de 100.000 bavettes de protection, dans le cadre des efforts de prévention et de lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), a appris l’APS hier samedi auprès des responsables de cette unité. Le complexe a bénéficié de la matière première nécessaire, notamment 20.000 mètres linéaires de tissu, en plus d’une quantité importante de fil élastique, a précisé à l’APS le directeur par intérim de cette infrastructure industrielle, Mustapha Lamdani. Les bavettes seront soumises à un processus de stérilisation spécial selon le protocole retenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a-t-il ajouté. Un accord a été également conclu avec le groupe public des textiles et cuirs (GITEX) afin de fournir des quantités suffisantes en matière première, selon la même source. Dans le cadre de la protection de la santé publique, les services de la wilaya de Laghouat ont distribué, à ce jour, plus de 122.000 bavettes, à titre gracieux, aux citoyens à travers les différentes communes, a indiqué pour sa part le responsable de la cellule de communication de la wilaya, Sid Ali Mourad.

Articles similaires