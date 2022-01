Le groupe Sonatrach a annoncé, samedi dans un communiqué, le lancement de l’exploitation du système d’information intégré au niveau du complexe de liquéfaction du gaz dans la zone industrielle d’Arzew (Oran) permettant d’améliorer la planification des ressources de l’entreprise et leur niveau de gestion. Sonatrach a procédé le 10 janvier 2022 à la première opération du lancement de son propre projet à travers le système d’information intégré au niveau du complexe de liquéfaction de gaz GL3Z à la zone industrielle d’Arzew (Oran), a précisé le communiqué. Ce système d’information permet d’améliorer la planification des ressources de l’entreprise et de leur niveau de gestion notamment par la rationalisation des coûts opérationnels, l’augmentation de la rentabilité des activités, en sus du contrôle automatique au sein de l’entreprise, ajoute le document. L’exploitation de ce système s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Sonatrach» pour la modernisation et l’actualisation de la gestion du complexe, avant de mener d’autres opérations de lancement au niveau des unités de production relevant des activités de prospection, de production et de transport par canalisation.(APS

