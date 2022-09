Par Bouzid Chalabi

L’importance des programmes d’appui et des mesures d’accompagnement contribuant à augmenter la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises n’est plus à démontrer. Or parmi ces dernières, elles sont encore nombreuses à hésiter à intégrer une telle démarche et pourtant elles n’en seraient que bénéficiaires.

Dans la perspective de changer cette tendance, un atelier de sensibilisation à l’efficacité des ressources et de la mise en œuvre de la méthodologie «IMER» au sein des PME algériennes a été organisée conjointement par le groupe allemand de coopération en Algérie (GIZ) et la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC ), au siège de cette dernière, à l’effet d’une plus large diffusion de l’épistémologie «IMER». Cette procédure s’inscrit dans le cadre du plan innovation et développement des petites et moyennes entreprises ou InnoDev, fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Industrie algérienne et son homologue allemand.

InnoDev piloté par le GIZ a démarré le 01 octobre 2019 et prévoit de s’achever le 31 décembre 2022. Selon la responsable de ce programme, à ce jour, ce sont 70 PME du secteur public et privé confondus, dans diverses activités industrielles qui ont intégré la dite démarche. Cette dernière a par ailleurs indiqué entre autres, lors de son exposé de présentation de InnoDev qu’elle dirige, «nous visons à travers cette démarche la mise en œuvre de la performance au sein des PME qui nous ont sollicités et, également, accompagner les porteurs de projets”. Toujours dans le même sillage, cette responsable a par ailleurs fait savoir : «Nous leur inculquons les voies et moyens qui puissent leur permettre de réduire leur coût à la production et par voie de conséquence de dégager de la marge de bénéfice qui leur soit plus intéressante». Comme elle a souligné que le programme en question constitue un levier privilégié pour développer la compétitivité des entreprises.

A ce titre, la conférencière considère que les PME ne peuvent rester en activité que si elles sont compétitives. C’est d’autant plus impératif pour elles, expliquant dans ce sens que « pour relever le défi elles devront en priorité disposer d’un management performant en ce qui concerne notamment la gestion des ressources naturelles qu’elles utilisent». Pour ce faire, la responsable a précisé que «le programme en question donne l’opportunité aux PME qui l’ont adopté de renforcer les capacités managériales de leurs cadres».

Cette dernière dira en résumé que le challenge des PME sera de réduire leurs coûts d’exploitation, « chose qui ne peut se réaliser qu’à travers une gestion efficiente des ressources naturelles qu’elles utilisent. Autrement dit de veiller inlassablement à rechercher des gisements de gains».

Soulignons que le programme Innov DEV vise à faire en sorte que les PME utilisent efficacement leurs ressources naturelles, améliorant leurs capacités de conquête de nouveaux marchés, locaux et internationaux. Et enfin permettre aux entreprises d’éviter les défaillances qui pourraient les conduire à leur mise à l’arrêt.

Sur ce dernier point, un cadre du ministère de l’Industrie, approché par Reporters à cette même occasion, confie que «le taux de mortalité des PME et TPE continue de rester à deux chiffres. Une tendance qu’il faudra vite changer». Notons que dans la lettre du président de la CAPC, Sami Agli, lue par sa vice-présidente Mme Haddad à l’entame de cet atelier, a souligné en substance : « La pertinence de ladite démarche qui mérite d’être consolidée à même de permettre à nos PME de s’établir durablement sur le marché national et également exporter des produits de haute qualité». <

