Les clubs algériens engagés en compétitions interclubs de la CAF 2022-2023 (Ligue des champions-Coupe de la Confédération) connaissent désormais leurs adversaires au deuxième tour préliminaire prévu en octobre prochain. En Ligue des champions, les Canaris de la JSK qui ont largement dominé les Sénégalais de Casamance FC (0-1, 3-0), défieront au prochain tour la formation togolaise de l’ASKO de Kara qui a éliminé le FC Nouadhibou (Mauritanie) après son succès en match retour 1-0. Lors de la manche aller à Lomé, les deux clubs ont fait match nul (0-0). Le représentant algérien jouera la manche aller en déplacement (7-9 octobre) avant de recevoir son adversaire togolais au match retour (14-16 octobre). De son côté, le triple champion d’Algérie en titre le CR Belouizdad, large vainqueur des Sierra Léonais de BO Rangers FC (0-0, 3-0) devra attendre la décision de la CAF pour connaitre son prochain adversaire. En effet, le match retour entre les Maliens de Djoliba AC et les Equato-guinéens de DVO. Mongomo, prévu dimanche à Bamako, n’a pas eu lieu pour des raisons inconnues. Selon la presse locale, l’équipe visiteuse n’a pas fait le déplacement au Mali. Au match aller, le DVO Mongomo s’est imposé sur le score de 2 à 0. En Coupe de la Confédération, l’USM Alger et la JS Saoura, exemptées du premier tour préliminaire, affronteront respectivement les Togolais de l’ASCK et les Ivoiriens du Sporting Club Gagnoa. L’ASCK s’est qualifiée au deuxième tour préliminaire en dominant les Guinéens de Milo FC (1-2,3-0), tandis que le SC Gagnoa a éliminé les Libériens de LISCR FC (0-0, 3-1) L’USM Alger et la JS Saoura disputeront le match aller en déplacement entre

le 7 et le 9 octobre avant d’accueillir leurs adversaires lors de la manche retour (14-16 octobre).(APS)

