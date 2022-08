Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF): la JS Saoura et l’USM Alger, seront exemptés du 1er tour préliminaire, à la veille du tirage au sort des compétitions africaines interclubs, prévu mardi au siège de l’instance continentale au Caire (15h00, algériennes). Outre la JSS et l’USMA, respectivement 3e et 4e au classement du précédent exercice de la Ligue 1, onze autres clubs ne seront pas concernés par le 1er tour préliminaire : GD Sagrada Esperança (Angola), CS Diables Noirs (Congo), DC Motema Pembe (RD Congo), Pyramids FC (Egypte), Hearts Of Oak (Ghana), RS Berkane (Maroc/ tenant), Marumo Gallants FC (Afrique du Sud), Azam FC (Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tunisie), et Zesco United (Zambie). En Ligue des champions, le CR Belouizdad, triple détenteur du championnat, et son dauphin la JS Kabylie, seront concernés, quant à eux, par le tour préliminaire de cette prestigieuse compétition. Le club marocain du Wydad Casablanca sera exempté du tour préliminaire, au même titre que son voisin du Raja Casablanca, le TP Mazembe (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), et l’Espérance de Tunis (Tunisie). <

Articles similaires