La nouvelle saison commencera officiellement ce samedi (17h00) en Angleterre. Et le lever de rideau se fera avec un sacré choc pour le Community Shield (équivalent de la Supercoupe) prévu au stade de Wembley. Il mettra aux prises le Manchester City de Riyad Mahrez (tenant de la Premier League) et Liverpool, vainqueur de la FA Cup et vice-champion d’Angleterre. Salivant!

Par Mohamed Touileb

Battu par Leicester City l’année dernière, Manchester City essayera de s’adjuger le trophée pour la 7e fois de son histoire et égaler Tottenham Hotspurs. Pour cela, il faudra se défaire d’un Liverpool qui a été primé à 15 reprises à ce niveau dont une dernière en 2006. Les « Reds » pourraient revenir à hauteur d’Arsenal et réduire l’écart sur Manchester United qui reste le team le plus titré (21 triomphes).



Dans la continuité de la rivalité

Certes, il ne s’agit pas d’un trophée majeur pour les Anglais. C’est plus un match de charité dont les revenus sont affectés au financement d’œuvres de de bienfaisance ou à d’initiatives locales. Mais ça reste un titre à prendre. Surtout quand on connaît la rivalité naissante entre Liverpuldiens et Mancuniens. Ni Klopp ni Guardiola ne voudraient perdre ce genre de rencontre. Un succès peut permettre d’avoir l’ascendant psychologique avant d’entamer les débats en Premier League où la lutte devrait être intense comme ce fut le cas depuis lors des trois dernières années. Les deux formations ont souvent lutté pour la couronne domestique et atteint des stades avancés en Ligue des Champions UEFA. C’est pour dire qu’il y aura de la qualité après demain sur la pelouse du mythique Wembley stadium. Ce duel pourrait enregistrer l’absence d’Alisson Becker côté Liverpool. Le portier est incertain en raison d’une blessure.



Les yeux sur Haaland

Par ailleurs, ce rendez-vous constituera le premier véritable test pour Erling Haaland du côté des « Skyblues ». Recruté cet été en provenance du Borussia Dortmund, le Norvégien essayera de montrer qu’il sera une plus-value certaine à la pointe de l’attaque de Guardiola. En tout cas, la présence du « Cyborg » semblait déjà enthousiasmer le driver des finalistes malheureux de la dernière C1. « Ce sera intéressant. Haaland est un attaquant qu’ils n’ont jamais eu auparavant, mais nous savons tous que Pep Guardiola en tirera la quintessence. Et c’est ce que nous essayons également avec Darwin (Nunez) », a noté Jürgen Klopp. Ça serait donc l’un des nombreux duels à suivre samedi après-midi. Pour sa part, Mahrez a aussi évoqué sa collaboration avec le fer de lance de la Norvège en estimant qu’« il est un bon ajout pour l’équipe, a-t-il confié. Comme je l’ai déjà dit, c’est un très bon joueur et il est jeune. C’est bien de l’avoir avec nous. Je ne pourrais pas vous le dire avant de jouer avec lui – on verra bien ». La mise en marche du tandem pourrait se faire dans deux jours et donnera un aperçu sur ce que sera la productivité pour l’exercice 2022-2023. On ne sait pas s’il y aura beaucoup de buts. Mais la tendance serait affirmative pour voir les filets trembler plus de deux fois. Surtout la présence de joueurs de très grandes qualités comme Mahrez, Salah, De Bruyne, Diogo Jota et d’autres footballeurs de talent. n