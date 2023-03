La direction de publication de Reporters informe ses lectrices et lecteurs que le quotidien ne paraît plus en version papier imprimée depuis le 1er mars 2023. Cette décision, qu’on souhaite momentanée, ne découle pas d’un choix volontaire.

Elle a pour explication et justification une situation financière rendue intenable par des charges sans cesse croissantes et un revenu publicitaire en régression.

Repoussée pendant plusieurs années, la résolution d’interrompre la parution du journal s’est imposée ces dernières semaines. Elle est apparue inévitable, sauf à renoncer au paiement des salaires du personnel qui a déjà consenti dans son ensemble bien des sacrifices, ou à laisser s’accumuler des dettes et des litiges auprès de l’imprimeur et des autres prestataires nécessaires.

Néanmoins, le site électronique du journal restera ouvert et notre offre éditoriale continuera d’être assurée même de manière réduite pendant quelques jours.

Ce sera le temps, court et décisif, que prendra la réflexion sur la manière de rester en ligne et de continuer notre travail d’information sans renoncer au sérieux et à la rigueur que nous avons tant cherché depuis la sortie du premier numéro de Reporters, il y a dix ans et cinq mois.

La direction de publication de Reporters tiendra ses lectrices et lecteurs au courant des développements à venir.