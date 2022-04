Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen, l’adoption et le suivi de projets de loi et d’exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République.

En voici la traduction APS: “Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche 24 avril 2022, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen, l’adoption et le suivi de projets de loi et d’exposés relatifs aux secteurs de l’Energie, l’Industrie, la Communication, la Santé, les Transports, et les Ressources en eau et la Sécurité hydrique.

Après l’ouverture de la séance par M. le président de la République et la présentation d’un exposé du Premier ministre sur le bilan des activités gouvernementales au cours des deux dernières semaines, Monsieur le Président a donné les instructions, consignes et orientations suivantes:

Concernant le secteur de la Communication:

-Le Président a ordonné une organisation du secteur à la faveur de la promulgation de deux lois différentes, la première relative à la presse écrite et électronique et la deuxième à l’audiovisuel.

-Définir le journaliste professionnel avec précision dans toutes les spécialités médiatiques, ainsi que pour les professions assimilées du secteur.

– Ouvrir la voie aux professionnels en les associant à la vision novatrice tout en instaurant la rupture avec les normes qui régissaient auparavant la scène médiatique.

– Moraliser le travail médiatique en fonction des valeurs journalistiques universelles et la déontologie de la profession.

Concernant le secteur de l’Energie:

– Le Président a insisté sur l’impératif pour le projet d’exploitation du zinc et du plomb d’Amizour (Bejaia) de prendre en ligne de compte les normes de qualité de production et les normes environnementales requises.

– Intégrer la main d’oeuvre locale qualifiée lors de l’exploitation du projet en vue d’absorber le chômage.

Concernant le secteur de l’Industrie :

Après avoir suivi un exposé actualisé sur les différents projets d’investissement ayant bénéficié d’une levée des obstacles et dont le nombre a atteint 854 sur 915 projets, soit 15 nouveaux projets supplémentaires enregistrés, M. le Président a insisté sur:

– La nécessité de poursuivre la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d’investissement à l’arrêt.

– Assurer une exploitation optimale du foncier industriel existant, et la récupération du foncier non exploité pour l’octroyer aux véritables investisseurs.

– La mise en place d’une réglementation stricte pour bénéficier de la concession du foncier industriel et agricole.

Concernant le renforcement des vols internationaux en prévision de la saison estivale, le président de la République a ordonné au ministre du secteur de :

– Entamer la révision des prix des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale, au profit de la communauté nationale, de sorte à les inciter et les encourager à opter pour les entreprises de transport nationales.

– Trouver une solution immédiate et exceptionnelle à tous les problèmes liés au transport des pèlerins accomplissant la Omra, en vue d’éviter la reproduction de ces problèmes lors de la saison du hadj.

– Revoir l’organigramme d’Air Algérie, et son mode de fonctionnement, conformément aux normes internationales.

– Accorder une grande importance à la situation socioprofessionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l’aviation. Concernant le secteur des ressources en eau et de la sécurité hydrique

– Monsieur le Président a ordonné au ministre du secteur d’entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l’eau dans tous les domaines, pour élaborer une stratégie nationale de production, de distribution et de consommation, faisant la distinction entre la consommation individuelle familiale et la consommation de l’eau à des fins commerciales.

– Intensifier le contrôle et la poursuite des auteurs impliqués dans le vol d’eau en appliquant des sanctions sévères à leur encontre, l’eau étant un produit vital subventionné par l’Etat.

Exposé sur la propagation de la phénylcétonurie et l’immunodéficience parmi les nouveau-nés:

– Le Président a instruit le ministre de la Santé à la prise en charge gratuite par l’Etat de 373 enfants atteints de phénylcétonurie et d’immunodéficience à travers 18 wilayas, en assurant des compléments alimentaires et des médicaments et en autorisant à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) d’importer et de distribuer les médicaments et les compléments alimentaires relatifs à leur régime thérapeutique.

– Le Président a ordonné au ministre de la Santé de prendre en charge les maladies rares en Algérie à la charge de l’Etat.

– Coordonner avec les associations spécialisées dans les maladies rares pour maintenir les cas atteints de maladie rare sous la loupe de l’Etat pour leur dépistage précoce, leur suivi et leur examen en vue de les cerner et de réduire leur propagation.

Avant la clôture de la séance, le Conseil des ministres a approuvé nombre d’accords et de décisions individuelles portant nominations dans des fonctions supérieures de l’Etat”.