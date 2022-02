Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de deux projets de lois relatifs à l’Information et à l’activité audiovisuelle, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la santé, a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS:

“Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche, 27 février 2022 , une réunion du Conseil des ministres, consacrée à l’examen de deux projets de lois relatifs à l’Information et à l’activité audiovisuelle, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la Santé ainsi que d’autres questions relatives à la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Après l’ouverture de la séance par le président de la République et la présentation par le Premier ministre du bilan des activités du gouvernement durant les deux dernières semaines, le Médiateur de la République a présenté son rapport périodique actualisé sur l’état d’avancement des projets d’investissement en suspens durant les dernières semaines.

Ce rapport a porté sur:

– Levée des obstacles sur 18 projets d’investissements supplémentaires.

– Entrée en exploitation de 21 autres projets.

– Cela a permis l’entrée en exploitation de 431 projets par rapport à la situation présentée lors de la dernière réunion du Conseil des ministres qui faisait état de 410 projets, ce qui a permis la création de 1038 nouveaux postes d’emploi. En outre, une cellule de veille chargée de veiller à l’interdiction de l’importation des produits fabriqués localement en vue de préserver l’industrie nationale a été installée.

A l’issue de cet exposé, le président de la République a donné les orientations et les instructions suivantes:

– Charger le Premier ministre d’assurer la coordination entre le ministre des Finances et le Médiateur de la République pour parachever, dans les meilleurs délais, les derniers dossiers d’investissement en suspens, à travers la levée des obstacles, notamment bancaires.

– Elaborer un rapport définitif sur la carte des projets d’investissement dont les obstacles ont été levés à travers toutes les wilayas du pays selon des statistiques précises, des domaines de spécialités et des emplois créés.

Concernant l’exposé du ministre des Affaires étrangères sur la visite du président de la République aux Etats frères du Qatar et du Koweït:

– M. le Président s’est félicité du niveau privilégié des relations bilatérales avec ces deux pays frères qui ne cessent d’affirmer leur volonté de hisser la coopération bilatérale aux plus hauts niveaux.

– Le président de la République a chargé le Gouvernement de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien des projets d’investissement de grande envergure avec les partenaires au Qatar et au Koweït, pays frères, dans le cadre de grandes commissions mixtes dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme, des transports et de l’habitat. Pour ce faire, le président de la République a ordonné au:

– Ministre des Transports de lancer dans l’immédiat des études techniques afin d’étendre et d’élargir le réseau ferroviaire du nord vers le grand Sud, entre Alger-Tamanrasset-Adrar, et ce, conformément au programme électoral du président de la République.

– Ministre de l’Habitat de lancer, dans l’immédiat, des études techniques à travers des bureaux d’études et de planification dans le but d’entamer les travaux de réhabilitation de la façade maritime d’Alger et de modernisation du tissu urbain des wilayas de Skikda, Annaba, Constantine et Oran.

– Ministre de l’Agriculture de réunir les meilleures conditions à la concrétisation de projets d’investissements prometteurs, générateurs de richesse et d’emplois dans plusieurs filières, dont la production laitière, de viandes rouges, d’huiles et de sucre.

– Ministre du Travail de chercher une formule propice pour répondre aux préoccupations de notre communauté algérienne à l’étranger quant à leur accès à la retraite, et ce, dans le cadre de l’exécution des engagements du président de la République envers la communauté algérienne rencontrée en Tunisie, en Egypte, au Qatar et au Koweït.

– Le président de la République a insisté, en outre, sur les préparatifs pour la réalisation d’un hôpital moderne avec un partenariat entre l’Algérie, le Qatar et l’Allemagne, en sus d’autres projets dans le secteur portuaire, notamment l’extension du port de Djendjen (Jijel).

– Le président de la République s’est également félicité de l’ouverture d’une ligne maritime vers la Mauritanie et ordonné l’ouverture, dans les plus brefs délais, d’une autre ligne similaire vers Dakar (Sénégal).

-Saluant le progrès réalisés dans les préparatifs des Jeux méditerranéens, le président de la République a appelé à l’intensification des efforts pour associer la société civile locale à Oran et ses environs dans les différentes spécialités artistiques, et la préparer pour garantir la réussite de cette manifestation sportive et mettre en exergue l’image de l’Algérie et ses atouts touristiques.

Concernant l’exposé du ministre de la Santé:

– Impérative instauration d’un système de gestion moderne au sein des hôpitaux accordant un intérêt aux prestations sociales hospitalières et répondant aux attentes des citoyens.

– Prioriser la protection de la sécurité sanitaire qui doit être une mission commune entre les différents acteurs et sous divers aspects.

– Trouver de nouvelles formules de coopération en matière de prise en charge médicale de certains cas difficiles à soigner, et ce, en faisant appel à des médecins dans le cadre de missions médicales depuis des pays développés afin d’en faire profiter un plus grand nombre de malades et acquérir l’expérience.

Concernant l’exposé sur les deux projets de loi sur l’information et l’activité audiovisuelle:

Le président de la République s’est dit satisfait du niveau d’avancement qu’a enregistré le processus d’élaboration de ces deux lois fondamentales dans le processus de réforme démocratique que connait le pays il y a deux années.

Il a, à ce propos, chargé le gouvernement de poursuivre l’enrichissement de ces deux projets à travers le renforcement des garanties de protection de la liberté d’expression et la précision dans les concepts y afférents, notamment en ce qui se rapporte à l’octroi de la qualité de journaliste professionnel, aux critères de promotion de la qualité du service médiatique, à l’adoption d’un discours médiatique responsable et à la garantie de la transparence dans le financement des médias.

Avant la clôture de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé le décret présidentiel autorisant la contribution de l’Algérie dans la 12e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA), en sus de plusieurs décisions individuelles portant nomination et fin de fonctions dans des fonctions supérieures de l’Etat.