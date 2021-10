Communiqué aux usagers de la route RNO1 à hauteur de Bir Khadem (lieu-dit les charbonniers) sens Bir Mourad Rais-Blida Dans le cadre des travaux de réparation du collecteur d’assainissement des eaux usés effectués sur la RN01 à hauteur de Bir Khadem lieut dit « les charbonniers », la Wilaya d’Alger (Direction des travaux publics de la Wilaya d’Alger) informe l’ensemble des usages de cet axe routier qu’il sera fermé temporairement, à la circulation routière jours et nuit à partir du 28/10/2021 jusqu’à l’achèvement des travaux. La circulation sera déviée pour le sens vers Blida par les axes routiers suivants : – les automobilistes venant de l’Ouest de la Wilaya d’Alger-Blida vers la RN36, 2eme Rocade et le CW116 Texraine.. – les automobilistes venant de l’Est de la Wilaya d’Alger-Blida vers la Radiale de Baraki ou la Radiale Oued Ouchaiah. La Wilaya d’Alger (Direction des travaux publics de la Wilaya d’Alger) s’excuse du désagrément qui sera causé par cette fermeture temporaire durant cette période. Et demande aux usagers de cette route d’utiliser les axes routiers indiqués et de respecter les panneaux de la signalisation directionnelle et d’interdiction #Algérie

Articles similaires