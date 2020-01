L’exercice est particulièrement louable. La rencontre du Président de la République avec les représentants des médias, publics et privés, avec lesquels il a abordé les sujets de l’actualité du pays et les perspectives qui attendent les Algériens, est à mettre parmi les bonnes habitudes. Première du genre depuis longtemps, cette manière de communiquer marque ainsi une rupture avec le traitement distancié qu’avait son prédécesseur avec les médias. Démarche d’autant plus intéressante qu’elle ouvre une nouvelle page dans les rapports entre le premier magistrat du pays et les médias, appelés également à faire leur mutation. L’Algérie nouvelle aura sans nul doute besoin de médias à la mesure de ses potentialités et de son rôle dans la région. Mais cet exercice télévisuel gagnerait vraisemblablement à bénéficier d’un cadre plus rigoureux en matière de préparation et de diffusion. Les nombreux couacs qui ont émaillé cet évènement médiatique attendu démontrent une impréparation, voire un manque de professionnalisme, au niveau de l’agencement. Autant d’enseignements à prendre en compte dans le futur pour les prochaines rencontres. Il s’agit de l’image du Président de la République, à propos de laquelle il ne saurait y avoir de place pour l’approximation. L’échange régulier sur des thèmes sensibles de la vie nationale et internationale avec les médias du pays est un exercice nécessaire. Cette activité particulièrement importante pour la communication en démocratie ouvrira évidement moult débats et suscitera autant de polémiques. Une réaction tout à fait normale dans une conjoncture politique déterminante. A l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, la communication à ce niveau de la représentation se doit d’être sans reproche. Cependant, il faut reconnaître que l’on est passé d’une présidence aphone à une communication plus en adéquation avec les besoins de l’heure. Reste à parfaire et rendre habituel un exercice important pour la démocratie. Celui du rapprochement du premier magistrat du pays avec les médias. Et donc avec les citoyens.