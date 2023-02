Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a appelé, vendredi depuis la wilaya de Béchar, les différents médias nationaux à mettre en avant l’image de marque du pays et ses réalisations et à défendre ses intérêts et ses choix politiques. «Notre pays a besoin de médias offensifs, pour défendre ses choix politiques et surtout pour la mise en avant de son image de marque», a souligné M. Bouslimani sur les ondes de la radio locale, dans le cadre de la deuxième journée de la visite de travail dans la wilaya. M. Bouslimani a ainsi exhorté les différents médias nationaux, tous supports confondus, «à mettre en exergue les réalisations accomplies par l’Etat et les réalités nationales, de même que les positions constantes de l’Algérie aux plans régional et international, notamment au regard des enjeux actuels et des défis découlant des tiraillements internationaux». Et d’ajouter qu’»il est du devoir national et professionnel que les différents médias nationaux mettent en avant l’image du pays et contribuent à la matérialisation du droit des citoyens à une information fiable et crédible». Auparavant, le ministre de la Communication, accompagné des autorités locales, a inspecté l’imprimerie de presse de Béchar relevant de la Société d’impression d’Alger (SIA-EPE-SPA). A cette occasion, il a mis l’accent sur la nécessaire diversification des activités de cette imprimerie publique pour qu’elle puisse améliorer ses rendements financiers. S’adressant aux gestionnaires de cette imprimerie, le ministre a indiqué «qu’il est temps que les activités d’impression de cette imprimerie s’orientent à l’impression des livres scolaires, l’emballage des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, des produits alimentaires et autres notamment l’emballage en plastique nécessaire à l’exportation des ciments de la Cimenterie de Ben-Zireg (50 km au nord de Béchar) vers les pays du Sahel». «La diversification des activités d’impression de cette imprimerie, permettra à l’avenir l’amélioration de sa situation financière et aussi contribuer au développement de la région», a-t-il souligné. Par ailleurs, à la Direction régionale de l’entreprise de télédiffusion d’Algérie (TDA), le ministre a pris connaissance des projets en cours de réalisations notamment celui portant sur la mise en place des équipements pour la diffusion des programmes des chaînes radiophoniques de la radio algérienne vers les pays du Sahel. «Les opérations réalisées dans le cadre du renforcement et du développement de la télédiffusion dans le pays, nous ont permis la télédiffusion et la radiodiffusion des programmes de nos différentes chaînes de télévisions et radiophoniques vers l’étranger, ce qui constitue une importante réalisation en la matière, car, auparavant, nous n’étions que des récepteurs des programmes des chaînes étrangères», a-t-il indiqué. M. Bouslimani s’est rendu par la suite à la station régionale de la télévision nationale et au siège de la radio locale où il s’est enquis de leurs différentes activités et les conditions de travail des journalistes et des fonctionnaires. Le ministre de la Communication procédera demain samedi, au cours de la dernière journée de sa visite dans la wilaya, à la clôture des travaux de la quatrième session de formation sur la communication institutionnelle qu’abrite actuellement le Centre national de la formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, destinée aux représentants de la presse nationale, et les responsables des cellules de communication issus des wilayas du Sud-ouest du pays. n

Articles similaires