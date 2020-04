Prévu initialement le 31 mars de chaque année, le délai de communication des éléments permettant d’apprécier la représentativité des organisations syndicales des travailleurs salariés et d’employeurs enregistrées, a été prolongé jusqu’au 17 mai, annonce, dans un communiqué, le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. « Cette mesure s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’Etat à l’effet de prévenir et d’endiguer la propagation COVID-19« , a précisé la ^même source. A ce titre, le ministère a invité les organisations concernées à télécharger ,sur le site électronique du ministère (www.mtess.gov.dz) , l’application informatique permettant « d’activer cette mesure prévue par les articles 34 à 37 bis de la loi n 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical« .

