Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer a souligné, hier, la nécessité de faire valoir un haut degré de professionnalisme dans le travail journalistique afin de contrer « la pollution médiatique » sur les réseaux sociaux.

Intervenant à l’occasion de la célébration du 8e anniversaire de la création de radio Jil FM au Centre culturel de la Radio algérienne, le ministre a indiqué que « la lutte contre la pollution médiatique sur les réseaux sociaux ne peut être menée que par l’application des lois régissant la profession, le respect de la vie privée et le professionnalisme du journaliste dans l’accomplissement de son travail au quotidien ». Il a réaffirmé, par la même occasion, son engagement à œuvrer à la protection de la corporation de la presse et à la défense des droits des journalistes et ce, dans le cadre « d’une action consensuelle commune visant à atteindre l’objectif escompté, en étant au service de l’Algérie».

Samedi passé, le ministre de la Communication, qui s’était rendu dans des entreprises de presse, a annoncé le lancement de chantiers de « réforme globale du secteur de la Communication en associant les différents acteurs du domaine ». Il a expliqué que ces réformes, qui s’inscrivent dans le cadre des engagements du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront axées sur « l’indépendance et la liberté de la presse dans le cadre du respect de la vie privée et de l’éthique et de la déontologie et du rejet de l’injure et de la diffamation ».

« Ces chantiers coïncideront avec l’initiation d’un dialogue national dans le cadre de l’amendement de la Constitution qui donnera lieu

à de nouvelles lois devant consacrer la pratique démocratique, dont

les lois relatives au régime électoral, aux partis politiques, aux associations et à la presse », avait-il ajouté.

A la célébration du 8e anniversaire de radio Jil FM, le ministre a évoqué également la nécessité d’une accélération du basculement vers la communication numérique, soulignant que cette « transition » constitue un axe important dans le programme de l’Exécutif d’Abdelaziz Djerad. « Je voudrais insister sur un axe fondamental dans le programme du gouvernement, en l’occurrence la transition, dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, vers la communication numérique », a déclaré le ministre dans une allocution à cette occasion. Plus qu’une nécessité, le ministre a sonné l’urgence de cette transition. « Nous sommes tenus par des délais et des engagements internationaux pour réaliser une transition totale vers la communication numérique avant la fin du premier semestre 2020 », a-t-il dit. « Nous avons un plan national que nous devons respecter pour opérer cette transition dans les meilleures conditions (…) Ce défi nous impose d’accorder un intérêt particulier au processus intégré de la chaîne des valeurs numériques ainsi qu’au capital humain en tant que catalyseur pour atteindre l’objectif escompté en termes de préservation de la souveraineté nationale », a-t-il relevé.

