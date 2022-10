Le groupe Sonatrach a fait don de 20 millions de DA au profit des communes d’Oum El Assel et de Tindouf pour la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de l’action sociale et de la solidarité dans la wilaya et d’autres pour la population des zones d’ombre, a-t-on relevé. Cette aide financière a été remise, au siège de la wilaya, par le conseiller du président directeur général (Pdg) du groupe, Boualem Oudjehani, en présence des autorités locales, des présidents des communes d’Oum El Assel et de Tindouf et du directeur de l’action sociale et de la solidarité. Dans une déclaration à la presse, le conseiller du Pdg du groupe Sonatrach a précisé que le groupe, «en tant que société citoyenne, a lancé un programme d’investissement social qui concernera près de 37 wilayas, pour la réalisation de 121 projets, constituant une valeur ajoutée aux efforts de l’Etat». Parmi ces projets, quatre ont été consacrés à la wilaya de Tindouf pour l’acquisition d’équipements au profit de deux centres de pédopsychiatrie pour handicapés mentaux et d’autres au profit des enfants souffrant de troubles auditifs. Cette contribution financière portera également sur l’acquisition de quatre chauffe-eaux solaires d’une capacité de 200 litres destinés aux salles de soins au niveau des zones d’ombre. Une équipe conjointe a été créée pour réaliser ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de l’engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à éradiquer les zones d’ombre. A cet effet, le Pdg du groupe Sonatrach avait donné des orientations pour lancer l’ensemble de ces projets avant fin décembre prochain.

