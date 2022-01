Synthèse Bouzid Chalabi

La commission parlementaire chargée de déceler les véritables causes de la pénurie d’huile de table sur le marché de la consommation, à pied d’œuvre depuis samedi dernier à Sétif, première étape de son périple d’investigation à travers tout le territoire national, a fait part de son mode opératoire. Selon le président de la commission des affaires économiques, de développement et du commerce à l’Assemblée populaire nationale Smaïl Kouadria, qui s’exprimait depuis la ville de Sétif, repris hier par l’APS, un rapport détaillé sur les «vérités» concernant la pénurie d’huile de table sera «prochainement élaboré et transmis aux instances de tutelle». Affirmation prononcée par ce dernier au terme de sa visite au marché de gros (sud de Sétif) et à l’un des points de distribution de l’huile de la région d’Aïn Trik (est de Sétif).

Indiquant sur place que ce rapport sera élaboré par la commission qu’il préside sur la base d’une série de sorties de terrain dans six wilayas dans l’ouest et l’est du pays, ciblant les usines, les points de vente et les commerces de gros et de détails, en plus des déclarations de citoyens à ce sujet. Ajoutant que le travail de la commission «devrait être achevé dans dix jours au plus tard» après les visites des wilayas programmées dans le cadre de l’action de la commission, avant la transmission du rapport aux instances de tutelle de sorte, a-t-il dit, «à constituer une bonne initiative pour toutes les assemblées en vue d’accompagner les citoyens dans cette crise». Le président de la commission a, par ailleurs, indiqué que l’Assemblée populaire nationale a décidé de former une commission d’enquête et d’investigation sur les causes réelles derrière la pénurie de certains produits alimentaires de large consommation, dont l’huile de table, «car c’est une institution élue et une instance de contrôle qui accompagne le gouvernement dans la conjoncture actuelle vécue par l’Algérie».

Concernant l’augmentation des prix des produits alimentaires, Kouadria fera savoir que la commission des affaires économiques, de développement et du commerce à l’Assemblée populaire nationale, en tant qu’instance compétente en la matière, considère que cela est lié à «une crise économique mondiale conséquente de la pandémie de la Covid-19 qui a secoué l’économie mondiale et qui affecte l’Algérie à l’instar des autres pays». Et d’ajouter : «Le prix de l’huile brute a enregistré une grande augmentation dans les bourses mondiales imposant à l’Etat l’affectation d’importantes ressources financières en matière de soutien, étant donné que l’huile de table est un produit alimentaire subventionné.» Il a également considéré que «la construction d’une économie forte ne se fait qu’à travers la cohésion entre l’Etat et le peuple dont les commerçants de gros et de détail, les fabricants et les producteurs». Il a appelé, en outre, à «hâter la numérisation des services en rapport direct avec le citoyen dont ceux des impôts et du commerce pour réguler et maîtriser le prix de l’huile de table et tout autre produit».

Cette même source rapporte que les membres de la commission des affaires économiques, de développement et du commerce à l’Assemblée populaire nationale ont rencontré des commerçants de gros dans la cité «l’Abattoir» et ont pris acte de leurs préoccupations relatives à la facturation et à la hausse des prix, avant de visiter une unité de distribution des produits alimentaires à Aïn Trik.

Notons enfin que le détail du périple de la commission n’a pas été rendu public pour des raisons évidentes, entre autres procéder à des inspections inopinées sur les sites ciblés

