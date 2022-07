Le Syndicat national des superviseurs et conseillers de l’Education (SNSAE) a annoncé son retrait de la commission mixte chargée de la révision du statut particulier des travailleurs du secteur. Le syndicat reproche à la commission technique de na pas prendre en considération ses propositions. «Ce qui ne garantira aucunement la justice et l’équité entre tous les corps et paliers de l’enseignement», accuse le Snsae. Après trois mois de travail au sein de la commission mixte chargée de la révision du statut particulier, les superviseurs et conseillers de l’éducation ont décidé de se retirer de ladite commission à laquelle ils reprochent de «ne pas prendre en considérations les propositions qu’ils lui ont formulé». Le syndicat accuse explicitement la commission de «marginaliser» la corporation des superviseurs et conseillers de l’éducation et de la «spolier» de ses droits socioprofessionnels, dénonçant la non concrétisation des engagements de la tutelle quant à l’élaboration d’un projet de loi «équitable» entre toutes les corporations du secteur sans distinction.

Le ministre de l’Education Abdelkrim Belabed avait promis, en octobre dernier, de prendra en considération les propositions de son partenaire social, dans l’élaboration du projet du statut particulier qui, par ailleurs, doit répondre à certaines normes, et répondre en parallèle, aux préoccupations du personnel de l’éducation, en termes de classement, d’intégration et de promotion des corps du secteur. Le nouveau projet de statut particulier est censé, selon le premier responsable du secteur, garantir le droits de tous les travailleurs, et prémunir le secteur de toute perturbation et préservera sa stabilité à longs terme.

Il y a lieu de préciser que le SNSAE n’est pas le premier syndicat à se retirer de la commission chargée de la révision du statut particulier. Les directeurs de l’enseignement moyen et le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) se sont également retirés de la Commission mixte, en dénonçant «l’atermoiement et la tergiversation» de la tutelle qui ne leur a pas présenté son avant-projet de statut particulier. Il en est de même pour le Cnapeste (Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation) qui a refusé de prendre part aux réunions de travail consacrées au statut particulier et du Satef (Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation) qui a refusé également de travailler au sein de la commission mixte.

