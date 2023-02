Les travaux de la 15e session de la Commission mixte algéro-émiratie, tenue vendredi à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis), sous la coprésidence du ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar et du ministre de l’Economie des Emirats Arabes Unis, Abdullah Al-Marri, ont été sanctionnés par la signature de cinq accords de coopération. Il s’agit d’un mémorandum d’entente de coopération industrielle et technologique, d’un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de l’investissement, d’un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la numérisation, d’un mémorandum d’entente dans le domaine du génie sismique, outre un programme exécutif dans le domaine des spécifications et de la normalisation, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie. Dans son allocution lors des travaux de la Commission mixte algéro-émiratie, M. Zaghdar a souligné que «la tenue de cette commission traduit la volonté des dirigeants des deux pays de hisser la coopération au niveau du partenariat stratégique», ajoutant que cette session constitue «une occasion pour évaluer le niveau de la coopération et proposer les voies à même de le promouvoir pour être à la hauteur des aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays», selon la même source. Le ministre a appelé les hommes d’affaires des deux pays à établir des contacts et à intensifier les rencontres pour examiner les possibilités et opportunités à même d’accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux. M. Zaghdar a rappelé, dans ce sens, les réformes et amendements initiés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l’effet d’améliorer le climat des affaires en Algérie et à leur tête la révision du cadre juridique régissant l’investissement dans le pays. Les participants aux travaux de la Commission qui se sont déroulés en présence du ministre émirati du Commerce extérieur, Ahmed Al Zeyoudi, ont abordé plusieurs dossiers concernant la coopération bilatérale dans les domaines de l’investissement, des échanges commerciaux, de l’industrie, de la numérisation, de la modernisation de l’administration, de l’économie numérique et des start-up, de l’agriculture, de l’environnement, du tourisme, des énergies renouvelables et des infrastructures. A la clôture des travaux, les deux parties ont signé le procès-verbal de la réunion englobant les conclusions de cette session, dont la tenue, en mai prochain, de la première session du conseil des affaires algéro-émirati à Abu Dhabi, de la première réunion de la commission du transport maritime prévue au 2e trimestre de 2023, outre la première session du groupe de travail algéro-émirati pour la coopération dans le domaine de l’investissement, a ajouté la même source.(APS)

