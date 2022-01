Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil a procédé, jeudi à Alger, à l’installation de la commission d’enquête parlementaire sur la pénurie de certains produits alimentaires de large consommation qui sera opérationnelle à partir du 16 janvier, à travers 14 wilayas frontalières.

Présidant une réunion du bureau du Conseil de la Nation, élargie aux présidents des groupes parlementaires et des sénateurs M. Goudjil a indiqué qu’en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et en exécution des recommandations issues de la réunion de samedi dernier, la commission d’enquête parlementaire sur la pénurie, la spéculation illicite et le monopole de certaines marchandises de large consommation “entamera son travail à partir du 16 janvier 2022 en se rendant dans les wilayas frontalières”.

Il s’agit notamment de Tébessa, Souk Ahras, El Tarf, Naâma, Tlemcen, Béchar, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam, Ouargla, el Oued, Illizi et Djanet.

La commission se rendra également dans certains départements ministériels et services concernés, et dans les grandes villes. “Des rencontres sont également prévues avec toutes les instances, opérateurs et intervenants dans les secteurs public et privé, et acteurs de la société civile”.

M. Goudjil a rappelé aux membres de cette commission la responsabilité qui leur incombe compte tenu de “la dimension nationale que revêt la guerre lancée par l’Etat, sous la direction du président de la République, contre les auteurs de ces actes irresponsables et contraires à la loi”.

Le même responsable a appelé à conjuguer les efforts pour régler ce problème et éliminer les pratiques en cause”. Le président du Conseil de la nation a appelé les membres de la commission à “faire preuve d’efficacité, à effectuer leur travail loin des médias et à s’abstenir de toute déclaration”. Il a également insisté sur l’objectivité et le sérieux dans l’accomplissement de cette mission nationale.

M. Goudjil a indiqué par ailleurs que la commission établira un rapport détaillé sur la question qui sera soumis au président de la République.