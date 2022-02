Synthèse Selma Allane

Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (Cerefe) a annoncé, lundi 21 février, avoir effectué 42 missions d’accompagnement et d’expertise, durant l’année 2021, au profit des collectivités locales.

«L’équipe technique du Cerefe a effectué 42 missions d’accompagnement et d’expertise dans une centaine de communes, réparties sur plusieurs wilayas sur tout le territoire national, permettant ainsi de contribuer, notamment dans la rationalisation des investissements dans l’énergie solaire, en priorisant les populations n’ayant aucun accès à l’énergie», a indiqué le Commissariat dans un rapport d’étape.

Le rapport du Commissariat a été établi une année après la signature de la convention cadre de coopération avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT). Il porte sur l’évaluation des actions réalisées en matière d’appui et d’assistance à la mise en œuvre des projets à énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones isolées.

Ainsi, le Cerefe a pu «mettre en œuvre le plan d’actions opérationnel élaboré en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire» pour «apporter une assistance technique efficace aux autorités locales quant à la réalisation des projets solaires et optimiser (…) les investissements dans l’énergie solaire en les orientant vers des systèmes performants et adaptés aux besoins locaux», lit-on dans ce rapport d’étape. Les projets solaires ont concerné la mise à disposition de kits solaires au profit des populations vivant dans les régions enclavées, le pompage d’eau par énergie solaire pour les activités agricoles et d’élevage, l’éclairage public performant à LED et solaire, les systèmes solaires pour les écoles, les mosquées et autres édifices publics.

Le Cerefe assure avoir apporté l’assistance nécessaire aux collectivités locales notamment dans la définition des choix techniques, l’élaboration des cahiers des charges, le contrôle des systèmes solaires installés et mises en service, et l’inspection des prototypes (kits solaires, éclairage public solaire, pompage solaire…). Ces actions ont été réalisées afin de garantir en amont la qualité et la fiabilité des équipements et des installations avant leur déploiement à grande échelle, a fait savoir le Cerefe.

Dans le volet efficacité énergétique, le Commissariat a apporté son soutien aux collectivités locales, notamment à travers l’appui technique pour l’introduction des systèmes intelligents de gestion de la consommation d’énergie dans l’éclairage interne et externe, le chauffage et autres sources de consommation d’énergie au niveau des différents édifices.

Le Cerefe a dispensé aussi des formations sur l’élaboration des cahiers des charges et la gestion et le suivi des projets au profit des cadres et opérateurs des wilayas et des communes ainsi que des bureaux d’études retenus par les Collectivités locales.

