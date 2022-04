Par Bouzid Chalabi

Après l’annonce d’une nouvelle programmation de vols internationaux par le ministère des Transports, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a procédé, depuis mardi dernier, à la commercialisation de ses nouveaux vols. Du coup, les agences du pavillon national ont connu une forte animation tant la clientèle était nombreuse.

C’est le cas de l’agence de la place Maurice-Audin, à Alger, où une longue queue s’est formée à l’approche de l’ouverture de cette agence, comme l’a observé Reporters lors de son passage. Tous les postulants à l’achat d’un billet affichaient une mine réjouie. C’est d’ailleurs tout à fait compréhensible après deux années marquées par la pandémie et ses restrictions, mais aussi acquérir un billet d’avion à un prix plus ou moins raisonnable, car il restait inaccessible pour de nombreux Algériens.

Côté organisation de l’opération de vente, il faut dire que les responsables de l’agence Audin ont mis en place un dispositif afin que le flux des clients ne se retrouve pas freiné. Ainsi, tour à tour, la clientèle prenait place dans la grande salle avant de se présenter à un guichet pour réserver un billet pour la prochaine saison estivale. Du côté de la communauté algérienne installée en France, c’est le soulagement avec constat d’une revue à la baisse des prix des billets.

En somme, et à travers le nouveau programme de vols, les passagers algériens résidant à l’étranger pourront bénéficier de plusieurs bons plans au départ de différents aéroports français à des prix attractifs. On peut citer les tarifs d’un Lyon-Alger en aller retour à partir de 481,51 euros, Lyon-Oran disponible au prix de 514,87 euros, Lyon- Constantine, 523,87 euros. De même, Toulouse-Alger à compter de 445,96 euros et Toulouse-Oran 459,32 euros. Il faut aussi souligner que, bien qu’élevés, ces prix restent tout de même relativement abordables par rapport à ceux pratiqués voici quelques mois. En effet, un billet aller simple était cédé à 500 euros en moyenne pour une seule personne.

Rappelons que les tarifs sus-indiqués sont applicables pour un aller-retour assuré entre le 1er juin et le 31 août de l’année en cours. Ainsi, il est possible de trouver les vols aller-retour en juin 2022 à partir de 245,98 euros pour quelques dates, sachant que le prix peut continuer à baisser en dessous de ce seuil. Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer au préalable une réservation auprès d’Air Algérie.

Notons enfin qu’avec une réservation d’un aller simple chez Vueling et d’un aller-retour chez Air Algérie, en moyenne, le prix peut même tomber à 225 euros à certaines dates, comme en témoignent les sites officiels de ces deux compagnies. n

