La dangerosité des eaux embouteillées minérales naturelles et de source, exposées aux rayons du soleil n’est plus à démontrer. Et pourtant, ces produits continuent d’être transportés sur de très longues distances sans protection. Idem pour les commerçants qui les exposent à l’extérieur, alors que cela est déconseillé en raison du contact du soleil avec la bouteille en plastique qui rendrait le contenu cancérigène. Des pratiques irréfléchies auxquelles le ministre du Commerce Kamel Rezig compte mettre fin. Pas seulement, car il compte aussi opérer une décantation entre les prix pratiqués sur les eaux minérales et celles de source.

Ce dernier, qui s’exprimait lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) sur les conditions inconvenables de la commercialisation des eaux minérales et de source et leurs prix, a affirmé avoir instruit fermement les services du commerce des wilayas afin «de saisir tout camion ne respectant pas les conditions de transport des produits alimentaires, soulignant que les textes réglementaires et juridiques font obligation aux commerçants de respecter les conditions d’exposition et de vente des produits alimentaires, y compris les bouteilles d’eau et les boissons gazeuses». Selon le ministre, le transport des eaux minérales et des boissons gazeuses et leur mise en vente au détail ne répondent à aucune norme «alors que ces produits devraient être transportés dans des véhicules couverts de manière à ne pas les exposer au soleil», a-t-il déploré. Devant ces dérives, Kamel Rezig, qui répondait à uaxn député sur ce constat, a souligné que les textes réglementaires et juridiques font obligation aux commerçants de respecter les conditions d’exposition et de vente des produits alimentaires, y compris les bouteilles d’eau et les boissons gazeuses. Concernant les prix des eaux embouteillées, Kamel Rezig a indiqué que son département, en concert avec le ministère des Ressources en eau, examine les voies et moyens pour rendre les prix des eaux minérales différents de ceux de source. «Cette décantation se fera sur la base de la valeur nutritionnelle de chacune des eaux embouteillées par souci de préserver le pouvoir d’achat du consommateur», a souligné le ministre. Enchaînant sur la problématique de l’étiquetage sur l’emballage des eaux plates, il a annoncé la mise en place d’un groupe de travail, constitué de représentants de plusieurs ministères, afin de préparer des textes et des lois sur l’obligation d’étiquetage de tous les produits, dont les boissons et les eaux.

Notons que le ministre s’est prêté à d’autres questions orales programmées lors de cette séance plénière. En outre, celle du député Mohamed Mokrane (Front El Moustakbal) sur la non-exploitation totale du marché de gros de la commune de Bourached (Aïn Defla). Rezig a précisé que le ministère du Commerce n’était pas l’instance responsable directe de l’entreprise en charge de la gestion de cette structure commerciale indépendante, qui est une société par actions (SPA), a-t-il dit. Il a rappelé, à ce propos, la création d’une entreprise publique économique (EPE) Magros, entrée en service en 2012, qui est chargée de la réalisation et de la gestion des marchés de gros à caractère national et régional. Cette dernière s’est vue confiée la réalisation de 8 marchés de gros, dont 3 ont été réceptionnés à Sétif, Djelfa et Aïn Defla. Relevant la faible capacité d’exploitation de ce marché (40%), le ministre a rappelé l’existence de 3 marchés de gros parallèles dans la wilaya d’Aïn Defla, dont le marché d’El Attaf et de Khemis Miliana, d’où l’impact sur le marché de gros Bourached.

Pour M. Rezig, «la relance du marché de gros de Bourached nécessite une décision courageuse de fermeture des marchés parallèles adjacents». Il a enfin fait savoir qu’il soutenait l’éradication des marchés parallèles de fruits et légumes dans la wilaya de Aïn Defla.<

