Le ministère du Commerce a annoncé mardi dans un communiqué l’adoption d’un système informatique pour le suivi de l’approvisionnement du marché national en produits de consommation et la surveillance des prix durant le mois de Ramadhan. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, lors de la réunion du comité de suivi de l’approvisionnement des marchés durant le mois de ramadhan où la demande sur les produits de consommation enregistre une hausse. Ces mesures visant à assurer la disponibilité des produits de large consommation concernent, entre autres, l’ouverture de marchés de proximité et l’organisation de foires commerciales dans nombre de wilayas pour permettre aux producteurs de vendre directement aux consommateurs dans le strict respect du protocole sanitaire. Des opération de ventes au rabais et de vente promotionnelle seront lancées une semaine avant le ramadhan et se poursuivront jusqu’au deuxième jour de l’Aïd El-Fitr. «Un système informatique conçu par le ministère l’année dernière a été actualisé et développé pour être exploité dans la surveillance des indicateurs des prix au niveau des marchés (gros/détails) mais aussi pour relever toute éventuelle lacune dans la chaine d’approvisionnement», conclut le communiqué.

