Le ministère du Commerce a annoncé lundi dans un communiqué la levée de l’interdiction d’exportation des masques médicaux, tous types confondus, et des gels et solutions hydro-alcooliques. « Dans le cadre de la poursuite des efforts visant la diversification de l’économie nationale et la promotion des exportations hors hydrocarbures, le ministère du Commerce informe l’ensemble des opérateurs économiques de la levée de l’interdiction d’exportation des masques de protection et des bavettes, tous types confondus, et des gels et solutions hydro-alcooliques », lit-on dans le communiqué. Début mai, la sous-directrice de la production et du développement industriel au ministère de l’Industrie pharmaceutique, Asma Adimi, avait indiqué que des autorisations d’exportation « seraient prochainement délivrées » par le ministère du Commerce afin de permettre aux producteurs locaux de masques de protection contre la pandémie de Covid-19 d’exporter leurs produits. La même responsable a précisé que les quantités de masques de protection exportables seraient définies sur la base d’une étude réalisée, en partie, par le département de l’Industrie pharmaceutique qui permet d’avoir une meilleure visibilité sur l’état des stocks et les capacités de production. L’exportation des masques de protection est devenue possible suite à la levée de l’interdiction d’exportation temporaire touchant certains produits liés à la lutte contre la propagation de la pandémie, a-t-elle poursuivi, ajoutant que « cette décision a été confirmée par un courrier émanant du Premier ministre et dont le ministère de l’Industrie pharmaceutique a été destinataire ». Elle a souligné, toutefois, qu’une cellule de veille multisectorielle composée de représentants du ministère de l’Industrie pharmaceutique et celui du Commerce « sera mise en place afin d’ajuster cette offre exportable selon l’évolution de la situation épidémiologique en Algérie et les besoins nationaux ». L’exportation des masques de protection contre le coronavirus a été permise grâce à l’augmentation considérable des capacités de production dans ce domaine, durant les derniers mois. La production nationale de masques, tous types confondus, a atteint les 9.560.000 masques/jour dont des masques chirurgicaux, FFP2 et KN95, selon les chiffres obtenus par l’APS auprès du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Ces quantités sont produites par près de 1.635 fabricants entre artisans et industriels, selon cette même source.

