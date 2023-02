Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a fait savoir mardi à Alger qu’une série de mesures avait été prise à l’effet d’assurer la régulation de l’approvisionnement du marché en fruits et légumes, viandes et lait subventionné. Lors d’une séance d’audition devant la Commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement de l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Ali Ben Sebgag, président de la commission, M. Rezig a précisé que ces mesures prises pour «pallier les dysfonctionnements dans la production et la distribution du lait subventionné», prévoient des quotas supplémentaires mensuels du lait en poudre au profit de 124 laiteries publiques et privées, qui viennent s’ajouter aux quotas actuels estimés à 14.579 tonnes». Le premier responsable du secteur a en outre affirmé que le ministère recourra aux laiteries non contractuelles avec l’Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers (ONIL) pour répondre aux besoins nationaux, et ce après «la révision de la carte de distribution du lait en poudre», annonçant le parachèvement de l’élaboration et de l’actualisation de la cartographie nationale des laiteries contractuelles avec l’ONIL, et de celles des distributeurs agréés et des détaillants. Dans ce cadre, M. Rezig a fait savoir que son ministère avait proposé de «ne pas accepter les offres portant sur l’approvisionnement en lait subventionné dans le cadre des marchés publics, et de le remplacer par le lait frais, produit localement, dans le but de d’encourager la production nationale». Quant à la commercialisation des fruits et légumes, M. Rezig a souligné que le ministère «accorde une grande importance» à la réalisation des marchés de gros des fruits et légumes qui, a-t-il précisé, ont été renforcés avec sept nouveaux marchés ces trois dernières années, portant leur nombre global à 51 marchés de gros situés dans 39 wilayas. Pour mettre en œuvre le système de régulation de la commercialisation des fruits et légumes de base, le ministère a proposé de «revoir tout le système actuel d’approvisionnement du marché en produits agricoles de large consommation «Syrpalac» qui a montré ses limites, et ce pour remédier aux insuffisances constatées sur le terrain», selon le ministre. M. Rezig a présenté également devant la Commission parlementaire la stratégie du ministère pour la commercialisation des viandes, en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Quant au volet relatif au contrôle, les services de contrôle ont mené 313.783 interventions en 2022, qui se sont soldées par l’établissement de 13.729 procès de poursuite judiciaire, selon le ministre. n

Articles similaires