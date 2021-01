Pas moins de 9.527 infractions ont été enregistrées lors d’interventions des agents de contrôle du secteur du commerce, à travers six wilayas de l’Ouest du pays en 2020, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction régionale du commerce à Saida. Le chargé d’information Bougnina Okacha auprès de cette Direction qui couvre six wilayas de l’Ouest a indiqué que ces infractions enregistrées à travers les wilayas de Mascara, Relizane, Chlef, Saida, Tissemsilt et Tiaret ont fait l’objet de 8.910 procès-verbaux pour poursuite judiciaire et de la fermeture de 1.365 locaux commerciaux. Les infractions liées aux pratiques commerciales ont atteint 6.486 pour non affichage des prix, défaut de facturation, non dépôt des comptes sociaux, non respect des prix codifiés, pratique d’activité commerciale stable sans registre de commerce et autres, a-t-on fait savoir, soulignant que 3.041 infractions décelées dans le cadre de la répression des fraudes ont trait notamment au non respect de l’hygiène et de l’étiquetage. Les agents de contrôle des pratiques commerciales et de répression de la fraude dans les six wilayas ont effectué, au cours de la même période, 166.729 interventions dont 86.840 dans le domaine du contrôle des pratiques commerciales et 79.889 dans le domaine de la répression des fraudes. La valeur des denrées alimentaires non conformes ou impropres à la consommation saisies en 2020 dans les six wilayas est estimée à plus de 58 millions DA et celle de défaut de facturation à plus de 11, 900 milliards DA. Les résultats d’analyses microbiologigiques et physiochimiques sur 1.521 échantillons de produits alimentaires font état de 233 non conformes, a-t-on fait savoir.

