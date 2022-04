à l’Est du pays

Les services de commerce de sept wilayas de l’Est du pays ont saisi plus de 10 tonnes de denrées alimentaires au cours des 10 premiers jours du mois de Ramadhan, a-t-on appris samedi auprès de la Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna. Les marchandises, dont la valeur totale dépasse 5,18 millions DA, ont été saisies pour diverses infractions, parmi lesquelles la «mise en vente de produits impropres à la consommation, défaut de facturation, absence de registre de commerce et non-respect des conditions d’hygiène», a indiqué à l’APS le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations, Mohamed Serdoune. Les contrôleurs des sept wilayas relevant de la région de Batna (Batna, Constantine, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Biskra et Ouled Djellal) ont effectué plus de 4.400 interventions au terme desquelles plus de 740 infractions ont été relevées et 31 locaux commerciaux fermés, dont 16 dans la wilaya de Tébessa, a relevé la même source. Durant cette période, les contrôleurs ont saisi 2.700 litres d’huile de table et relevé plus d’un million DA de défaut de facturation sur ce seul produit, a ajouté la même source qui a relevé que 2.183 interventions ont été menées à cet effet, dont 190 ont concerné des marchands de gros et le reste les commerces de détail, donnant lieu à 27 verbalisations. Les infractions relevées concernant la vente de ce produit ont porté sur l’absence d’affichage des prix, le défaut de facturation, la vente à des prix illicite, le stockage en vue d’augmenter les prix, absence de registre de commerce et opposition à des agents de contrôle, est-il indiqué. La Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la zone de Batna a mobilisé à travers les wilayas qui en dépendent, 290 brigades de contrôle durant le Ramadhan, a indiqué M. Serdoune, assurant que la région a connu durant les 10 premiers jours de Ramadhan la distribution de plus de 7 millions de litres de lait, 2,95 millions de litres d’huile de table et plus de 9.500 quintaux de semoule. L’approvisionnement du marché en ces produits se fait quotidiennement et en quantités suffisantes, selon le même responsable qui a appelé les citoyens à consommer rationnellement et à éviter le stockage des denrées alimentaires. n