Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu lundi les représentants du Syndicat national des travailleurs du secteur du Commerce (SNTC) et de la Fédération nationale des travailleurs du commerce dans le cadre de la prise en charge des préoccupations et des revendications soulevées par les deux sections syndicales, a indiqué un communiqué du ministère. «Dans le cadre du dialogue ouvert avec les partenaires sociaux, le ministre du Commerce a reçu en aparté, lundi au siège de son département, les représentants du Syndicat national des travailleurs du secteur du Commerce (SNTC) et de la Fédération nationale des travailleurs du commerce», a précisé le communiqué. La réunion s’inscrit dans le cadre des rencontres initiées par la tutelle en vue de prendre en charge les préoccupations et les revendications soulevées par les deux syndicats et d’améliorer les conditions socioprofessionnelles des fonctionnaires du secteur, ajoute le communiqué. Le ministère du Commerce a affirmé, la semaine passée dans un communiqué, la détermination du premier responsable du secteur à prendre en charge les revendications légitimes des fonctionnaires et travailleurs du secteur, en les incitant à adhérer à cette démarche au service du fonctionnaire et du secteur.

Articles similaires