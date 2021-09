Le ministère du Commerce et de la promotion des exportations a appelé, dans un communiqué, tous les agriculteurs à la commercialisation de leurs différents produits directement au consommateur, au niveau des marchés de gros et de détail à travers tout le territoire national, à partir de dimanche et ce, dans le cadre de la lutte contre toute forme de spéculation. « Dans le cadre des efforts consentis par le ministère du Commerce et de la promotion des exportations pour la réglementation et la régulation des marchés, notamment dans le cadre de la poursuite des opérations de lutte contre toute forme de spéculation, le ministère annonce que les agriculteurs sont habilités à commercialiser, sans autorisation préalable et sans le recours à un mandataire, leurs différents produits directement au consommateur, au niveau des marchés de gros et de détail à travers tout le territoire national et ce, à partir de dimanche 5 septembre 2021 », précise la même source.

