Par Milina Kouaci

La grève des agents de contrôle et de lutte contre la fraude devrait se poursuivre aujourd’hui pour le deuxième jour consécutif, en réponse à l’appel de la Fédération nationale du personnel du secteur du commerce, affiliée au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap). Cette organisation syndicale a entamé, hier, un débrayage de trois jours qui a connu un taux de suivi «considérable».

Si en on croit ce syndicat, le mot d’ordre a été suivi à 74,68%. Le débrayage a été marqué par des sit-in de protestation devant les directions de commerce de plusieurs wilayas. Les protestataires ont brandi des pancartes réclamant, entre autres, la révision du statut particulier des agents de contrôle qui leur permet une revalorisation salariale en adéquation avec les autres corps similaires, leur part des revenus du Centre national du registre du commerce (CNRC), l’ouverture des postes budgétaires aux travailleurs qui ont eu des diplômes au cours de leur période de travail ainsi que le rééchelonnement des fonctionnaires ayant plus de 10 ans d’expérience et, également, la révision du décret exécutif 205/11 portant le régime indemnitaire des corps spécifiques du secteur du commerce.

Le syndicat dénonce l’attitude du ministère qu’il qualifie de «sourd et indifférent» à leurs doléances et prévoit un deuxième débrayage pour les 22, 23 et 24 du mois en cours.

