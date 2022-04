Des éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de Sidi Moussa (Alger) ont saisi 360 kg de viande blanche destinée à la consommation et au commerce informel, indique samedi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale. «Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel et les vendeurs à la sauvette et de la protection de la santé publique, la brigade de Sécurité routière de la GN de Sidi Moussa a mis sur pied un plan ayant permis d’intercepter un camion frigorifique à bord duquel se trouvait une quantité de 360 kg de poulet vidé représentant un montant de 144.000 Da», précise la même source, relevant que «les marchandises saisies étaient destinées à la consommation sans certificat sanitaire de produits animaliers». Les services vétérinaires compétents ont été consultés pour pouvoir mener à bien les procédures judiciaires, et la viande blanche saisie a été livrée au centre d’accueil pour personnes âgées de Sidi Moussa sur instruction des juridictions territorialement compétentes, a conclu le communiqué.

Articles similaires