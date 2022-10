Par Hakim Ould Mohamed

Alors que le gouvernement entend faire aboutir sa nouvelle politique d’exportation avant la fin de l’année en cours, les entreprises proposent de lever plusieurs contraintes afin de dynamiser davantage leur activité à l’international et de contribuer, par là même, à concrétiser les objectifs du gouvernement en matière d’exportation.

Le Forum de l’export, organisé, jeudi, par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), était l’opportunité idoine pour évoquer les divers écueils qui se dressent sur le chemin des entreprises à l’export. Réunis, jeudi, à l’occasion de ce forum, les chefs d’entreprise ont très vite identifié quelques chantiers, jugés nécessaires, pour accélérer la dynamique de l’Algérie sur le front des exportations hors hydrocarbures. Il est question, d’abord, de la fameuse loi pénalisant les retards en matière de rapatriement des recettes financières d’exportation dans les délais fixés. Après que le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, ait déroulé les objectifs de son gouvernement en matière d’exportation, à l’ouverture dudit forum, c’était au tour des patrons d’exposer leurs attentes aux plans réglementaire et opérationnel afin de permettre aux entreprises d’accélérer à l’international. Abdelwahed Kerrar, PDG de Biopharm, est allé droit au but en mettant le doigt là où ça faisait mal aux exportateurs, pointant une réglementation «menaçante» en matière de pénalisation des défauts et des retards de rapatriement des produits de l’exportation. «De lourdes peines de prison et des amendes sont suspendues comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des chefs d’entreprise pour avoir accusé un retard dans le rapatriement des devises de l’exportation», regrette Abdelwahed Kerrar, soulignant qu’au niveau du CREA, une idée de réforme a fait son petit bout de chemin ; l’organisation suggérant au gouvernement d’annuler la loi pénalisant les retards de rapatriement des produits de l’exportation en la remplaçant par l’imposition d’une amende financière, a indiqué le patron des Laboratoires Biopharm.



Cap sur la réforme de la loi sur la monnaie et le crédit

Il est question, plus globalement, de réformer la loi sur la monnaie et le crédit afin de l’adapter, entre autres, aux attentes des opérateurs et des objectifs du gouvernement en matière d’exportation. A ce sujet, le Directeur général de la Banque extérieur de l’Algérie (BEA), Lazhar Latrèche, a fait savoir que pour les besoins de la révision de la loi sur la monnaie et le crédit, l’Association des banques et des établissements financiers (Abef), dont il est président, a participé à ce chantier de réforme en formulant 17 articles, lesquels ont été tous pris en charge par la Banque d’Algérie. Selon lui, toute la chaîne dédiée à l’export, «implique nécessairement les banques». Après que celles-ci aient été en retrait par rapport aux métiers de l’exportation, les premières démarches sur le chemin de leur internationalisation ont été effectuées, cette année, et devraient se solder par l’ouverture, avant la fin de 2022, d’une première filiale de la BEA en France.

«Deux autres filiales en Mauritanie et au Sénégal devraient suivre dans les prochaines semaines, en attendant une troisième en Côte d’Ivoire», affirme Lazhar Latrèche, en réponse aux questions des chefs d’entreprise sur les démarches de son entreprise en vue d’accompagner de les à l’international», assurant que les dossiers de ces filiales ont été déposés au niveau de la banque centrale pour validation. Le Directeur général de la BEA a expliqué également, sur sa lancée, que sa banque finance à 90% les projets d’investissement des entreprises exportatrices. Mieux, «notre ambition à travers l’ouverture des succursales à l’étranger est non seulement d’accompagner les entreprises exportatrices mais va jusqu’à donner la possibilité aux importateurs des pays où ils seront implantés de bénéficier de lignes de crédit pour pouvoir importer les produits algériens», a-t-il soutenu. Hassen Khelifati, patron d’Alliance Assurances, suggère, quant à lui, d’investir dans la création de nouveaux métiers nécessaires à l’accompagnement des entreprises, dont le factoring et autres services permettant aux opérateurs d’anticiper les risques à l’export.



De l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement

«Il faut placer les entreprises au cœur des stratégies de développement. Elles doivent évoluer dans un climat sain et concurrentiel en rendant l’acte d’exportation plus incitatif que l’acte d’importation. Nous avons vécu par le passé dans un environnement où il était plus facile d’importer que d’exporter», estime Hassen Khelifati. Amor Habes, patron du groupe Faderco, appelle, lui, à labelliser les produits algériens pour leur permettre de conquérir des marchés à l’international. Mais pas seulement. Accélérer dans l’exportation dépend, selon lui, de la compétitivité des entreprises qui, elle, est tributaire d’une indépendance en intrants et en matières premières. «Il faut aller vers la fabrication locale de nos matières premières», souligne le patron du groupe Faderco. Quant au vice-président du groupe Tosyali, il a estimé que même si l’Algérie dispose d’importants avantages comparatifs, se rapportant à l’abondance des ressources naturelles et énergétiques, au coût du fret et de la main d’œuvre ainsi qu’au positionnement géographique, la dynamique des exportations dépend d’autres facteurs, dont l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, des conventions de libre-échange favorables au pays exportateur et l’accès aux crédits. Même son de cloche chez Réda Hachelaf, premier responsable des moulins Mama, qui, de son avis, «l’Algérie peut être un acteur stratégique sur l’export, mais il y a un prix à payer pour avoir des marchés à l’international». «Une entreprise qui a su survivre aux importations ne peut être que compétitive. Nous pouvons inverser la vapeur et aller reconquérir des marchés européens ; nous en avons fait l’essai et c’est jouable», a-t-il soutenu. Les chefs d’entreprise ont ainsi tenu à rassurer quant à la possibilité d’aller vers des volumes plus importants à l’exportation et de contribuer ainsi à concrétiser les ambitions du gouvernement en la matière, mais des réformes sont nécessaires pour la levée des contraintes se dressant sur le chemin de l’export. <

