La valeur des produits des wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn Temouchent exportés, a augmenté au cours du premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris du directeur régional du commerce et de la promotion des exportations à Oran, Seboui Djilani. La valeur de ces exportations supervisées par la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations à Oran, s’est élevée à 323,9 millions de dollars et 75,7 millions d’euros, contre 216 millions de dollars et 38 millions d’euros durant la même période en 2021, selon Seboui Djilani. Il a souligné que cette augmentation est due aux facilités décidées par le Gouvernement en faveur des producteurs et des exportateurs et aux diverses incitations accordées pour leur permettre d’accéder aux marchés internationaux, en plus des installations que l’Etat a mises à la disposition des exportateurs au niveau des postes frontaliers. Le même responsable a indiqué que les plus importants produits exportés au cours des trois premiers mois de l’année en cours, sont l’ammoniac, l’urée, le ciment blanc, le ciment gris et les graines de caroube, qui représentent ensemble environ 89% de la valeur des matières exportées au cours de cette période. M. Seboui a ajouté que les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn Temouchent ont également exporté, au cours du premier trimestre de cette année, des quantités de dattes, d’huiles, de poissons congelés, de matières plastiques, de plaques de plâtre, de papier recyclé et d’autres matériaux, notant que les exportations étaient vers de nombreux pays des différents continents. <

Articles similaires