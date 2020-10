Une cargaison de 240.000 mètres carrés de plaques de plâtres standards ignifuges (résistantes au feu) et hydrofuges (résistantes à l’humidité) vient d’être exportée vers le Maroc, a indiqué mardi la Société «Knauf Algérie», dans un communiqué. Au titre de cette opération, la Société «Knauf Algérie» annonce la reprise des exportations de plaques de plâtres suite à l’achèvement du projet d’extension de l’usine de production implantée dans la commune de Hassiane Toual (ex Fleurus) dans la wilaya d’Oran, a-t-on indiqué. Selon la même source, un navire a accosté récemment au Port d’Arzew pour charger la cargaison en direction du Maroc.

Le chargement de la marchandise a été effectué en un temps record (48 heures) grâce au savoir-faire des équipes chargées de la manutention de l’Entreprise portuaire d’Arzew (EPA). L’opération d’exportation des produits de la Société «Knauf Algérie, qui n’est pas la première, sera suivie d’autres opérations d’envergure vers tous les marchés africains, a-t-on fait savoir dans le communiqué qui met en avant la haute qualité des produits «Knauf Algérie» au service de la construction durable.

«Knauf Algérie» qui a su positionner son produit sur l’ensemble du marché africain exporte depuis 2008, a-t-on souligné. Pour rappel, Knauf est un groupe Allemand multinational implanté dans plus de 90 pays. Il dispose de 250 sites de production et emploie plus de 35.000 collaborateurs.

En Algérie, Knauf produit dans son usine de Fleurus- Oran et commercialise à travers tout le territoire national des plâtres, plaques de plâtres, enduits et profilés métalliques. «Il met ainsi à disposition du marché algérien tout son savoir-faire technique et ses innovations produit et système», lit-on dans le communiqué. n

