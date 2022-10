Malgré le retour tant attendu à l’équilibre de la balance commerciale et celle des paiements plus globalement, voire à une situation d’excédent, les importations de biens et des marchandises continuent à culminer à des niveaux très élevés, services non compris.

Par Hakim Ould Mohamed

Selon les prévisions de fin d’exercice du gouvernement, les importations de biens au titre de l’année en cours devraient frôler les 38,7 milliards de dollars, en hausse par rapport à l’an dernier où la valeur des importations s’est établie à 37,5 milliards de dollars. L’année dernière, le trou qui caractérisait les échanges de l’Algérie avec ses partenaires commerciaux s’est colmaté grâce à une forte progression des exportations d’hydrocarbures en raison de la remontée des cours du pétrole sur le marché mondial, mais les importations se sont inscrites également en hausse. Ce mouvement haussier s’est poursuivi cette année, puisque, au tableau, les importations s’établiraient à près de 39 milliards de dollars. C’est un chiffre peu enthousiasmant eu égard à tous les efforts en faveur de la régulation du commerce extérieur. D’autant plus que la loi de finances de l’actuel exercice table sur des importations à 31,8 milliards de dollars. L’Algérie voit ainsi la valeur de ses importations croitre dans un contexte de forte tension sur l’offre et les prix des produits de base sur les marchés mondiaux. La hausse des importations peut s’expliquer ainsi par la forte inflation mondiale qui marque cet exercice et l’exercice écoulée. Cette hausse serait due également à l’augmentation des importations en volumes, notamment celles des produits de base, dans l’objectif de renforcer les stocks de sécurité afin de prémunir le pays contre d’éventuelles tensions sur l’offre. Le bond que connait la facture d’importation pourrait ainsi trouver une explication dans ces deux facteurs, indépendamment de la volonté affichée par le gouvernement en faveur de la régulation des opérations du commerce extérieur. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a encore une fois réitéré, jeudi dernier, l’engagement de son gouvernement afin de faire des importations un complément pour l’économie, en luttant contre les fléaux qui gravitent autour du métier de l’importation, dont la surfacturation qui, selon lui, est

un phénomène «destructeur de richesses». «L’Etat ne s’oppose pas à l’importation qui complète la production nationale et qui permet à l’économie nationale d’accéder aux chaînes de valeurs et de contrôler les techniques de production, mais lutte contre l’importation qui épuise les devises et qui a failli entrainer le pays vers l’endettement international», a souligné le Premier ministre, à l’ouverture d’un forum dédié à l’export, organisé, jeudi dernier, par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Rétablir durablement l’équilibre des comptes extérieurs

Du reste, il y a véritablement nécessité d’améliorer l’offre domestique en biens et services afin de réduire les importations de manière structurelle et rétablir durablement la balance des paiements. Car, faut-il le reconnaitre, le retour à l’équilibre de la balance commerciale et celle des paiements est du particulièrement à la hausse conjoncturelle des prix de l’énergie sur les marchés mondiaux. Preuve en est que les exportations de biens devraient caracoler à la fin de l’actuel exercice à plus de 56 milliards de dollars, dont 49,5 milliards de dollars pour les exportations des hydrocarbures, contre 38,6 milliards de dollars seulement en 2021. Les cours du pétrole Brent ont bondi de plus de 18% depuis janvier dernier et de près de 8% en glissement annuel. La hausse des prix de l’énergie sur les marchés mondiaux a attisé la demande pour certains produits issus de la valorisation des hydrocarbures, ce qui a permis à l’Algérie d’accélérer ses exportations en demi-produits. Outre le contexte de forte demande mondiale sur ces produits et de flambée des cours de l’énergie sur les marchés mondiaux, l’accélération des exportations hors hydrocarbures est due, en partie, aux réformes introduites par le gouvernement dans le secteur du commerce extérieur. Ces réformes ont entraîné, selon le Premier ministre, une réduction des importateurs de 43.000 à 13.000 actuellement, et parallèlement une augmentation du nombre d’exportateurs de 200, irréguliers pour la plupart, à plus de 3.000 exportateurs enregistrés, dont 1.500 exportateurs réalisant des opérations d’exportation effectives. Les exportations hors hydrocarbures devraient atteindre 7 milliards de dollars à la fin de l’actuel exercice, selon les projections du gouvernement, contribuant ainsi à la diversification tant espérée des sources en devises. Cette dynamique observée sur le compartiment des exportations hors hydrocarbures répond à l’ambition d’améliorer l’offre exportable en biens et services, une recommandation maintes fois mise en avant par la Banque d’Algérie, y voyant une des réformes nécessaires afin de rétablir durablement l’équilibre des comptes extérieurs. n