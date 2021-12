Par Hakim Ould Mohamed

Alors que le déficit commercial tend à se résorber sous l’effet de la hausse des cours pétroliers mondiaux, comparés à ceux de l’année dernière, le gouvernement ouvre des brèches, bien que étroites, au chapitre des importations avec, comme premières décisions, l’autorisation d’importer les vaches laitières dans le but de renforcer la production nationale de lait cru. Il s’agit on ne peut plus clairement d’une importation ciblée destinée à renforcer une filière agricole qui représente un des maillons faibles du secteur, étant donné que le pays continue de figurer sur la liste des plus grands importateurs mondiaux de poudre de lait. Cette brèche qui s’ouvre au chapitre des importations laisse penser qu’il s’agit, non pas d’une levée de pied sur la politique des restrictions des importations qui a marqué les deux dernières années, mais d’une ouverture ciblée et progressive profitant aux secteurs à grande valeur ajoutée. Ce pourquoi, le gouvernement tergiverse lorsqu’il s’agit de libérer les importations des véhicules, dont le blocage, pour la énième année de plus, alimente toutes les controverses, mais n’éprouve aucune peine lorsqu’il est question d’autoriser l’importation de génisses. Cette mesure a pour objectif, dit-on, de permettre aux agriculteurs de renforcer les capacités de production et de collecte de lait cru, lesquelles alimentent, en partie, les usines de transformation, qui demeurent dépendante, en grande partie, des intrants importés dans leur fabrication des produits laitiers. L’objectif est double car il est question au final de réduire la valeur des importations de la poudre de lait, un produit qui a vu ses prix augmenter d’un tiers sur le marché mondial depuis le début de l’année dernière. Quoi qu’il en soit, la tendance semble s’inverser à la lecture des fondamentaux du commerce extérieur, puisque la valeur des exportations s’est rapproché de celle des importations ces derniers mois, entrainant une importante baisse du déficit commercial du pays. Le rétablissement de la balance commerciale, dont le gouvernement en a fait une priorité, agissant à coups de plusieurs restrictions commerciales, laisse entrevoir, en tout cas, des brèches au chapitre des importations. Il s’agirait de brèches étroites et provisoires qui permettront, probablement, d’alimenter des secteurs et de renforcer leurs productions. La pandémie, qui s’est accompagnée, rappelons-le, par une panne surprise du commerce mondial et une flambée sans précédent des prix des produits alimentaires, a mis en lumière l’extrême dépendance de l’Algérie du reste du monde et sa faible résilience aux chocs externes. En plus de cette nouvelle politique d’importations ciblées qui se profile à l’horizon, le besoin d’une réindustrialisassions n’a jamais été aussi pressant. Car, faut-il le reconnaitre, les restrictions des importations ne peuvent être un outil de paramétrage macroéconomique de long terme. Le rétablissement de la viabilité de la balance des paiements ne dépend pas uniquement du seul paramètre des importations, mais aussi du niveau des exportations et de l’offre nationale en produits et services. Depuis le début de l’année dernière, l’Exécutif multipliait les tours de vis sur les importations, associant mesures fiscales et bancaires aux dispositions purement administratives, dont le but est de ramener la facture d’importations à des niveaux soutenables pour le budget de l’Etat. L’accalmie perçue à l’horizon du marché pétrolier depuis quelques mois déjà permet au gouvernement de renforcer ses marges de manœuvre budgétaires, lui permettant d’entrevoir des fenêtres de répit sur la période de cure budgétaire entamée depuis quelques mois. Cependant, cette accalmie ne doit en aucun cas faire oublier l’impératif des ajustements budgétaires de fond et des réformes structurelles devant aider à rétablir durablement la viabilité de la balance des paiements.

