Des quantités de lait et de poissons impropres à la consommation ont été saisies par les éléments de la Police de l’urbanisme et la protection de l’environnement de Sidi Bel Abbès dans des commerces du centre-ville. Suite à une opération de contrôle au niveau des commerces, les éléments de la police ont saisi une quantité de 200 litres de lait cru, 13 boîtes de beurre de 270 g chacune, 63 boîtes de petit-lait de 550 g, 200 litres de jus, impropres à la consommation, en plus de la saisie, dans un autre commerce, de 11 kg de poissons également impropres à la consommation. Ces marchandises ont été détruites et les commerçants traduits en justice pour vente de produits périssables impropres à la consommation et non-respect des règles du commerce. N. B.

Articles similaires