Faire barrière au phénomène de la spéculation sur les produits de large consommation, comme celui qui s’est produit ces derniers mois, est un chantier auquel s’attèle le ministre du Commerce Kamel Rezig, et ce, afin de «renforcer le pouvoir d’achat du citoyen».

Répondant à une question orale relative au contrôle des prix au niveau des marchés de proximité et des ventes au détail lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Rezig fera part d’un «potentiel recours exceptionnel à la régulation des prix de certains produits essentiels de large consommation, compte tenu de leur importance dans le mode de consommation du citoyen. Ces produits seront déterminés à travers la réglementation conformément à des arguments et des raisons logiques à même de préserver le pouvoir d’achat du citoyen», a-t-il expliqué. Précisant dans ce sens : «Certes le principe général du marché national prévoit la liberté des prix de marchandises et de services, où les prix sont soumis, dans leur détermination, à la règle de l’offre et la demande et ce, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 03-03 relative à la concurrence mais, cela n’exclut pas le recours à la régulation des prix de certains produits à large consommation.»

Sur le deuxième point de la question posée au ministre du Commerce, relative au taux d’intégration du secteur industriel, à l’instar des usines de montage automobile et les subventions importantes mises en place par l’Etat au profit de ce secteur en vue de l’industrialisation et l’implantation de la technologie, le député, auteur de la question, a estimé que le taux d’intégration reste insuffisant par rapport à l’augmentation des prix. Le ministre a fait savoir dans ce sens que son département oeuvrait, dans le cadre de ses prérogatives et selon les moyens disponibles, en coordination permanente avec tous les secteurs et les services concernés par l’industrie automobile, à l’organisation et l’encadrement de cette activité pour le bien-être du citoyen et pour contribuer à la concrétisation du décollage économique, objectif suprême du Gouvernement. Le ministre a par ailleurs rappelé que la politique de montage automobile adoptée auparavant par l’Algérie sous la forme (CKD-SKD) n’a pas réalisé les objectifs économiques escomptés. Pas seulement, «elle a entraîné en revanche l’augmentation de la valeur des importations des kits de pièces destinés aux opérations de montage et des prix des véhicules assemblés localement». Non sans signaler dans la foulée que «cette politique a causé des pertes fiscales considérables au Trésor public, outre le mécontentement des consommateurs vis-à-vis de certains véhicules, ainsi que les pratiques de monopole de certains monteurs de véhicules». Soulignant que «pour y faire face le Gouvernement a autorisé, dans la loi de finances 2020, les citoyens à importer de façon individuelle et à usage personnel des véhicules de moins de trois ans, à charge de respecter certaines conditions et clauses techniques en fonction de l’intérêt suprême de l’économie nationale». Indiquant à ce sujet, avant de clore ce chapitre, que le ministère de l’Industrie et des Mines a revu de façon globale le système de montage et de fabrication automobile en Algérie à travers l’élaboration d’une nouvelle stratégie basée sur des approches objectives et des données économiques réelles.



Des zones économiques libres dans les wilayas du Sud

Interpellé également sur le devenir du poste frontalier Taleb-Larbi et le port sec de la commune de Douar El Maa à El Oued, Rezig a affirmé que les wilayas du Sud, dont Tamanrasset, Tindouf, Illizi, seront à l’avenir des zones commerciales libres pour l’exportation vers les pays africains.

«Le poste frontalier situé dans la commune de Taleb-Larbi, entré en service en 2019, est consacré actuellement à la circulation des voyageurs entre l’Algérie et la Tunisie et parfois utilisé pour le transit des matières premières et des équipements de certaines sociétés activant dans le domaine des hydrocarbures dans la région», a-t-il précisé. Le ministre a toutefois fait savoir que le transit au niveau de Taleb-Larbi n’est pas autorisé pour le moment pour plusieurs raisons qui dépassent la compétence du ministère du Commerce, ajoutant que «les hautes autorités des deux pays s’attèlent à examiner les possibilités et les conditions à pourvoir pour utiliser ce poste à l’avenir en tant que transit commercial».