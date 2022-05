Le commerce en ligne a représenté 7,2% des dépenses alimentaires à l’échelle mondiale en 2021, porté notamment par le marché asiatique qui pèse 45% du total des ventes en ligne de produits de grande consommation, a relevé l’entreprise de consulting Kantar dans une étude publiée lundi. Selon l’étude, «près de 40% des consommateurs ont utilisé des sites marchands en ligne pour faire leurs courses en 2021, contre 37% en 2020 et 31,6% en 2019», et la fréquence moyenne de courses en ligne est en hausse, à 10,4 fois par an en 2021 «contre 8,7 fois en 2020 et 6,9 fois en 2019».

«44,2 % des Asiatiques font désormais leurs achats alimentaires en ligne, contre 41,7 % en 2020, un taux qui atteint 88,8% en Chine continentale et 87,1% en Corée du Sud», alors qu’en Europe occidentale, «le taux plafonne à 35,2%», d’après cette étude annuelle des ventes de produits alimentaires et de grande consommation à l’échelle mondiale réalisée par Kantar. «Le marché a conservé le niveau de l’année dernière, car de nombreuses occasions traditionnellement hors domicile sont restées en suspens, ce qui a stimulé la consommation à domicile», a estimé dans un communiqué Stéphane Roger, directeur «Global Shopper & Retail» de la division Worldpanel de Kantar. «Les ventes en ligne de produits alimentaires et de grande consommation ont augmenté de plus de 15% en 2021, dans un marché mondial de l’alimentaire en croissance de 2,1%», note encore l’étude, qui prévoit toutefois une année 2022 plus difficile en raison de l’inflation.

Les produits de grande consommation sont les grandes catégories de produits achetés régulièrement par les ménages dans les circuits de grande distribution, et dont la durée de vie est assez courte. Kantar, dont l’étude couvre 50 marchés pesant 83% du PIB mondial, les répartit en cinq catégories: produits laitiers, boissons, nourriture, produits d’entretien, hygiène et beauté. n

Articles similaires