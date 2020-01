En dépit de la lutte contre le défaut de facturation dans le cadre des opérations menées en permanence par les brigades de contrôle de la direction du commerce, le phénomène continue à persister dans le marché, particulièrement dans les deux comptoirs commerciaux d’envergure régionale, en l’occurrence Aïn M’lila (61 kilométres à l’ouest du chef-lieu de wilaya) pour la pièce détachée, et Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) pour le prêt-à-porter. Ces deux comptoirs sont très prisés par les citoyens et les commerçants venant de diverses régions de l’est du pays. De ce fait, les services de la direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi font état dans leur bilan annuel rendu public de pas moins de 462 milliards de centimes de défaut de facturation comptabilisés en 2019. Cette dernière a comptabilisé un total de 13 880 interventions effectuées par les brigades de contrôle à travers les communes de la wilaya, sanctionnées par 2 881 procès-verbaux établis à l’encontre des commerçants indélicats, soit 421 P-V dans le volet de la qualité et la répression des fraudes et 2 460 autres pour ce qui est des pratiques commerciales.

Par ailleurs, les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ont procédé à la saisie de 12,72 tonnes de produits périmés et impropres à la consommation, en majorité des viandes, d’une valeur financière estimée à 326 millions de centimes. Dans le même contexte, pas moins de 330 échantillons ont été prélevés sur les boissons, la pâtisserie, les saucissons, l’huile de table, le lait, la farine… Près d’une cinquantaine d’échantillons de marchandises déclarées non conformes ont fait l’objet d’établissement de dossiers judiciaires à l’encontre des commerçants indélicats. Enfin, un total de 161 fermetures administratives de commerce ont été prononcées par les services du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi pour l’année 2019, selon la cellule de communication de la direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi. K. M.

