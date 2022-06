Un budget de plus de 5,8 milliards de dinars a été consacré à la célébration du 60e anniversaire de la fête de l’Indépendance, réparti sur 11 secteurs, en vertu d’un décret présidentiel paru au Journal officiel (JO) numéro 36. Selon le décret présidentiel n 22-192, signé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 22 mai 2022, «il est ouvert sur 2022, un crédit de 5.877.115.000 DA, applicable au budget de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés». Ce budget est réparti sur le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger (197.000.000 DA), le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (667.917.000 DA), le ministère des Moudjahidine et des ayants droit (1.511.869.000 DA), le ministère de l’Education nationale (236.736.000 DA), le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (50.881.000 DA), le ministère de Culture et des Arts (922.000.000 DA), le ministère de la Jeunesse et des Sports (69.716.000 DA), le ministère de la Poste et des Télécommunications (5.000.000 DA), le ministère de la Communication (2.180.332.000 DA), le ministère des Travaux publics (8.983.000 DA) et celui des Transports (26.681.000 DA), selon le décret.

Lors de la réunion du gouvernement tenue mardi, le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Moudjahidine et des ayants droit portant sur l’état d’avancement des préparatifs des festivités commémoratives du 60ème anniversaire de l’indépendance, qui débuteront dans la soirée du 04 Juillet 2022 et s’étendront jusqu’au 05 Juillet 2023. n

Articles similaires