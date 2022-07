Une opération de distribution de 160.000 logements, toutes formules confondues, à travers le pays, a été lancée samedi à partir de la wilaya de Boumerdes, dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale, en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. «Ces logements sont dotés de toutes les commodités nécessaires pour assurer une vie décente au citoyen», a déclaré M. Belaribi dans son allocution au coup d’envoi de cette opération de distribution nationale de logements, dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale (5 juillet). Il a souligné que les logements concernés sont majoritairement représentés par 77.323 logements de type public locatif (LPL), et 37.699 logements de la formule location-vente «AADL». A Cela s’ajoutent 6.294 logements de type promotionnel aidé (LPA) et 2.595 logements promotionnels publics (LPP), outre les 18.374 aides à la construction rurale et 19.321 autres dans la formule des lotissements publics, a t-il détaillé. Le ministre a assuré, en outre, que cette opération de distribution profitera à la totalité des wilayas, dont Boumerdes qui verra la distribution de 4.659 logements, Mascara (6.819 logements), Blida (7.213), Annaba (10.621), Djelfa (14.550) et Alger (11.148 logements). Ces logements programmés à la distribution s’ajouteront à 200.000 unités distribuées en 2020, et près de 320.000 logements distribués l’année dernière, dont 100.000 à l’occasion du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance, 32.000 unités le 20 août 2021, et 90.000 à l’occasion de la commémoration du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 2021. (APS)

