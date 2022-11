Le Port d’Alger a été baptisé, mardi, du nom du défunt moudjahid, Yacef Saadi, lors d’une cérémonie présidée par le wali d’Alger, Abdennour Rabehi, à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, a indiqué la wilaya d’Alger. Ont assisté à la cérémonie, les secrétaires généraux des ministères des Transports et des Moudjahidine et des Ayants-droit, des députés, des élus locaux, des moudjahidine et des associations de la société civile, selon la même source. A cette occasion, un hommage a été rendu au défunt moudjahid et chef de la zone autonome (Alger) pendant la Révolution, Yacef Saadi, tout en retraçant sa vie de militant. La famille du défunt a été honorée également. S’exprimant lors de cette cérémonie, la fille du défunt moudjahid, Zaphira Yacef a adressé ses remerciements au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour avoir baptisé le Port d’Alger du nom de son père, soulignant l’amour que portait son géniteur à sa patrie l’Algérie. Et d’ajouter qu’il rappelait, à chaque occasion, la jeunesse de l’impératif de préserver le legs des Chouhada et de s’armer de savoir pour l’édification d’une Algérie «qui fait la fierté de ses enfants». <

