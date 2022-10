L’élection de Karima Taleb à la tête de la Fédération algérienne de handball (FAHB) à l’issue de l’AGE tenue il y a 8 jours n’a pas été validée par l’instance internationale de la discipline. La structure, présidée par l’Egyptien Hassan Moustafa, a évoqué des irrégularités des statuts pour justifier sa décision. Cette manœuvre rappelle étrangement (même si les motifs ne sont pas les mêmes) celle exécutée à l’encontre de Mohamed-Aziz Derouaz en 2013. La petite balle Dz n’est pas sortie de l’auberge.

Par Mohamed Touileb

Comme il y a 10 ans, l’IHF de Hassan Mostefa a sévi. Pour rappel, l’avènement de Derouaz à la tête de la FAHB en 2013 avait été contesté par la structure fédérale mondiale. A l’époque, elle avait insisté sur l’inéligibilité du sélectionneur emblématique du Sept National. Motif: sa suspension par le comité des experts de l’IHF pour « tentative d’entraver le développement de la discipline ».



Un air de 2013

On savait déjà que Mostafa ne pifait pas vraiment Derouaz et n’avait pas manqué de le malmener quand il a eu l’occasion. Et ce en échafaudant « un réquisitoire et formuler des directives, en totale méconnaissance et ignorance des textes régissant le mouvement sportif national et du contenu du dossier », comme dénoncé par le Comité Olympique algérien (COA) à l’époque. En effet, on rappellera que Djaffar Aït Mouloud, président sortant de la FAHB qui ne pouvait pas se présenter devant Derouaz, s’était adressé à l’IHF pour contester la décision de de son inéligibilité. Pourtant, Aït Mouloud pouvait parfaitement interpeler l’Assemblée générale pour cette décision. En tout cas, Derouaz n’a pas pu aller au bout de son mandat. Il a dû renoncer au poste. Et il n’est plus revenu aux affaires handballistiques depuis. D’ailleurs, son nom a été évoqué pour se présenter aux élections récentes. Mais il n’a pas déposé sa candidature estimant que ce sport est « dévasté par un grand nombre d’années de prédation, destruction, incompétence et autres ».



le COA et le MJS appelés à réagir

Le vote pour élire une nouvelle personne aux commandes de la FAHB s’est donc tenu sans lui. Et c’est Karima Taleb qui a remporté les suffrages. Cependant, ce n’était pas la sortie du tunnel obscur dans lequel le handball Dz est plongé depuis des années. L’IHF a -encore une fois- sévi en relevant « des irrégularités lors de l’adoption des statuts pendant l’assemblée générale extraordinaire ». Cela veut dire que toutes les décisions qui ont été prises après l’AGEx en question ne sont pas valides. Dont l’élection de Taleb aux commandes « FAHBiennes ». Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ainsi que le Comité Olympiques algérien (COA) devront de nouveau essayer de trouver une porte de sortie. Il y a aussi la nécessité de définir certaines limites à l’IHF pour qu’elle ne s’acharne pas sur le handball algérien qui est au plus mal alors que des échéances importantes se profilent. En effet, il y le Championnat d’Afrique des nations « dames » (09 – 19 novembre au Sénégal) et un Mondial « messieurs », qui se tiendra du 11 au 29 janvier en Pologne et en Suède, dans l’agenda. Et on ne peut pas dire que le climat soit propice pour éviter les affronts. n