Les tunnels de désinfection installés à l’entrée de certains établissements publics, notamment ceux relevant du secteur de la santé, doivent être «impérativement» retirés, a indiqué le Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de la Covid-19.

«Il a été constaté, ces derniers jours, l’utilisation de tunnels de désinfection à l’entrée de certains établissements de santé, institutions et grandes surfaces. Ces tunnels, dont le fonctionnement est basé sur l’aspersion de produits désinfectants, qui sont toxiques et extrêmement irritants pour la peau et les muqueuses et peuvent être à l’origine de bronchospasmes dus à l’inhalation et également d’effets gastro-intestinaux, tels que diarrhées et vomissements», a indiqué le porte-parole du comité dans une note datée du 7 juin adressée aux établissements de santé.

Le porte-parole recommande clairement aux établissements de santé de procéder au retrait «impératif» de ces tunnels. «Vu l’avis du Comité national de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins préconisant le retrait des tunnels de désinfection, et en référence à la position du Centre de contrôle des maladies (CDC) africain et aux recommandations de l’OMS du 15 mai 2020 portant «nettoyage et désinfection des surfaces environnementales dans le cadre de la Covid-19», le Conseil scientifique du ministère de la Santé recommande le retrait impératif des tunnels de désinfection en raison des risques de santé liés à l’exposition des personnes aux produits désinfectants», écrit la même source.

Il faut noter que Mohamed Bekkat Berkani, pneumologue et membre du Conseil scientifique Covid-19, avait déjà lancé l’alerte en déclarant que ces tunnels dits de désinfection «présentent plus d’inconvénients de risques et d’effets secondaires que d’avantages», précisant qu’un tel procédé «est valable pour les insectes que pour les hommes». De son côté, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche en Algérie (Forem) Mustapha Khiati reproche aux entreprises qui se sont lancées dans la fabrication des passages de désinfection le «non-respect» des précautions standard pour les passages de désinfection des personnes. «Les entreprises qui fabriquent les passages de stérilisation ont utilisé des désinfectants qui se sont avérés dangereux sur la santé et la sécurité des usagers alors que les hôpitaux, à titre d’exemple, ont procédé à l’utilisation des passages de désinfection afin de «protéger le personnel médical et paramédical des risques de contaminations de coronavirus», regrette M. Khiati. A ses yeux, les dangers dus à l’exposition aux produits utilisés dans l’opération de désinfection impliquent impérativement d’interdire leur utilisation dans toutes les entreprises, préconise notre interlocuteur.

«Tout le monde a voulu prêter main forte pour endiguer la propagation du coronavirus mais certaines entreprises étant passées à la fabrication des passages de stérilisation ont introduit des produits pouvant occasionner des problèmes sanitaires graves», a-t-il dit.

Ces tunnels dont le fonctionnement est basé sur l’aspersion de produits désinfectants sont toxiques et irritants pour la peau et les muqueuses et peuvent être à l’origine de bronchospasmes dues à l’inhalation et également des effets gastro-intestinaux, relève notre interlocuteur. Par ailleurs, M. Khiati estime que l’Algérie ne tardera pas à gagner sa bataille contre le coronavirus, à condition que les citoyens respectent les règles de prévention et de protection notamment le port de masque et le respect de la distanciation sociale. Pour lui, «la situation épidémiologique est sous contrôle grâce aux mesures de confinement instaurées par les autorités compétentes et des moyens mis à la disposition des professionnels de la santé pour endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus» en se référant aux bilans quotidiens des nouveaux cas de contamination et du recul des décès.

«Ces données laissent croire que le pays gagnera inéluctablement dans les prochains jours sa bataille contre la Covid-19», poursuit M. Khiati, qui appelle toutefois les citoyens à respecter les règles de sécurité et demande des autorités compétentes de suivre l’impact de déconfinement.

Mustapha Khiati rappelle qu’à Saïda, où le confinement a été levé la veille de la fête de l’Aïd car aucun cas de coronavirus n’avait été déploré depuis quelques jours, a enregistré de nouveaux cas après le déconfinement, suite au non-respect des règles de prévention et de protection.<

