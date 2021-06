Le bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) tiendra sa première réunion le jeudi 24 juin au siège de l’instance olympique à Alger, sous la présidence d’Abderrahmane Hammad, réélu la semaine dernière pour le mandat olympique 2021-2024, a appris mardi l’APS du secrétaire général du COA, Kheïreddine Barbari. Cette réunion sera consacrée à la répartition des tâches et missions entre les différents membres du bureau exécutif, a précisé la même source. Le président sortant du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, avait été réélu le 8 juin dernier à la tête du COA, en récoltant 105 voix contre 48 pour son concurrent et président de la Fédération algérienne de natation, Mohamed-Hakim Boughadou.

